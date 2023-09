Témou štvrtého hackathonu bude vjazd áut do centra Bratislavy

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Campus Cowork organizuje štvrté podujatie hackathon z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sa uskutoční 8. septembra. Tímy z celého Slovenska budú hľadať nové riešenia pre regulovaný vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy.



"Hackathony sú jedinečnou príležitosťou, kde sa môžu tvoriví a talentovaní študenti, odborníci či IT nadšenci realizovať a priniesť nové riešenia a pomôcť nám tak v oblasti digitalizácie," vyhlásil minister rezortu investícií Peter Balík.



MIRRI vlani vyhlásilo výzvu, na základe ktorej boli spomedzi prihlásených žiadostí vybrané tri regionálne samosprávy, ktorým ministerstvo do konca tohto roka poskytne financie na realizáciu víťazných riešení. Do bratislavského hackathonu sa prihlásilo 18 tímov a viac ako 60 účastníkov.



Víťazný tím má priniesť predovšetkým digitálne a moderné riešenie, samospráve a užívateľom má šetriť čas a náklady. Digitálna éra podľa štátneho tajomníka MIRRI SR Martina Bezeka prináša veľké množstvo príležitostí, ale aj výziev, ktorým bude potrebné v najbližšom období čeliť, a štát musí byť v tejto veci garantom pripravenosti.