Témou Svetového dňa duševného vlastníctva sú aj zelené technológie

Bratislava 26. apríla (TASR) – Významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty je venovaný 20. ročník Svetového dňa duševného vlastníctva. Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization – WIPO) ho stanovila na 26. apríla. Pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve a podporuje výmenu skúseností. TASR o tom informoval Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



"WIPO označuje ako zelené technológie tie, ktoré chránia životné prostredie, znižujú znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom," približuje ÚPV SR. Medzi významné zelené inovácie patria napríklad elektromobilita, digitalizácia, rozvoj permakultúry, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie či ekodomy. Úrad tiež pripomenul, že európskym cieľom je uhlíková neutralita do roku 2050.



V tejto súvislosti by sa mala koncom mája konať virtuálna konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku, ktorá predstaví inovátorov a trendy v domácich podmienkach. Týkať by sa mali napríklad cirkulárnej ekonomiky, batériového ekosystému, zelených technológií alebo solárnych kachličiek, ale aj oblečenia či respirátorov novej generácie.



Na území SR je k 31. decembru 2019 platných 20.981 patentov a 1872 úžitkových vzorov. "Patentovať sa môžu výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty," poznamenal ÚPV SR.



Najčastejšou formu ochrany technických riešení je tzv. malý patent – úžitkový vzor. Za posledných päť rokov sa podalo ročne vyše dvesto prihlášok patentov a tristo úžitkových vzorov. Najvyužívanejším predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Úrad pritom zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. Vlani bolo podaných 2878 národných prihlášok ochranných známok, čo predstavuje medziročný rast o päť percent.



Zatiaľ čo v roku 1990 bolo vo svete registrovaných takmer milión patentových prihlášok, v roku 2018 to boli viac ako tri milióny. Najviac patentov sa v súčasnosti prihlasuje v oblasti digitálnej komunikácie. Výrazný nárast zaznamenáva vo svete registrácia ochranných známok, ktorá sa od roku 1990 do roku 2018 zvýšila viac ako sedemnásobne. Najviac prihlášok si podali výrobcovia počítačov a elektroniky.