Tempo oslabovania aktivity v talianskom priemysle sa zmiernilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Talianski priemyselní výrobcovia v januári optimistickejšie hodnotili svoje vyhliadky do budúcnosti a ich dôvera sa nachádzala v blízkosti 4,5-ročného maxima.

Rím 2. februára (TASR) - Aktivita v talianskom odvetví priemyslu sa v januári opäť spomalila, hoci miernejším tempom ako v decembri. Index nákupných manažérov (PMI) sektora, ktorý zostavuje Hamburská komerčná banka (HCOB), v súlade s očakávaniami mierne stúpol, a to na úroveň 48,1 bodu z decembrových 47,9 bodu. Ak je však hodnota indexu nižšia ako 50 bodov, signalizuje kontrakciu odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Dopyt stále zostal slabý a export priemyselných firiem aj nové objednávky sa opäť oslabili, hoci pomalším tempom, uviedla v pondelok HCOB. Tento vývoj podľa nej odzrkadľuje krehký stav trhu. Mierne sa znížila aj produkcia talianskeho priemyslu. Napriek slabšiemu dopytu po vstupoch sa však výrobné náklady zvýšili najrýchlejším tempom za viac ako tri roky pre zdraženie surovín. To výrobcov viedlo k zvýšeniu cien svojej produkcie. Zamestnanosť bola jedinou oblasťou rastu, keďže firmy opatrne zvyšovali počet pracovníkov.

Talianski priemyselní výrobcovia v januári optimistickejšie hodnotili svoje vyhliadky do budúcnosti a ich dôvera sa nachádzala v blízkosti 4,5-ročného maxima. Výrobcovia totiž očakávajú lacnejšie úvery a postupné zotavenie priemyselného sektora.
