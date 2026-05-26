Tempo oslabovania britského maloobchodu sa v máji zmiernilo
Zamestnanosť v britskom sektore maloobchodu sa v máji opäť znížila, ale tempo jej poklesu sa zmiernilo
Autor TASR
Londýn 26. mája (TASR) - Situácia britského maloobchodu sa v máji medzimesačne zlepšila. Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý zostavuje Konfederácia britského priemyslu (CBI), sa posilnil na -46 bodov z aprílovej úrovne -68 bodov. Situácia maloobchodníkov sa zlepšila výraznejšie, ako očakával trh, ktorý predpokladal, že index sa posilní len na hodnotu -60 bodov. Maloobchodníci predpokladajú, že index sa na budúci mesiac opäť zlepší, a to na úroveň -36 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zamestnanosť v britskom sektore maloobchodu sa v máji opäť znížila, ale tempo jej poklesu sa zmiernilo. Maloobchodníci však signalizovali ďalšiu redukciu investičných plánov a ich očakávania v oblasti kapitálových výdavkov klesli na najslabšiu úroveň od februára 2025.
Rast predajných cien v britskom maloobchode sa spomalil. Ekonómka CBI Charlotte Dendyová uviedla, že spomalenie rastu cien poukazuje na slabý spotrebiteľský dopyt, a varovala, že firmy naďalej čelia tlaku zo strany vysokých prevádzkových nákladov. Zároveň vyzvala na zníženie regulačnej záťaže s cieľom sektor podporiť.
