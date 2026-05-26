Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Ekonomika

Tempo oslabovania britského maloobchodu sa v máji zmiernilo

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Zamestnanosť v britskom sektore maloobchodu sa v máji opäť znížila, ale tempo jej poklesu sa zmiernilo

Autor TASR
Londýn 26. mája (TASR) - Situácia britského maloobchodu sa v máji medzimesačne zlepšila. Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý zostavuje Konfederácia britského priemyslu (CBI), sa posilnil na -46 bodov z aprílovej úrovne -68 bodov. Situácia maloobchodníkov sa zlepšila výraznejšie, ako očakával trh, ktorý predpokladal, že index sa posilní len na hodnotu -60 bodov. Maloobchodníci predpokladajú, že index sa na budúci mesiac opäť zlepší, a to na úroveň -36 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Zamestnanosť v britskom sektore maloobchodu sa v máji opäť znížila, ale tempo jej poklesu sa zmiernilo. Maloobchodníci však signalizovali ďalšiu redukciu investičných plánov a ich očakávania v oblasti kapitálových výdavkov klesli na najslabšiu úroveň od februára 2025.

Rast predajných cien v britskom maloobchode sa spomalil. Ekonómka CBI Charlotte Dendyová uviedla, že spomalenie rastu cien poukazuje na slabý spotrebiteľský dopyt, a varovala, že firmy naďalej čelia tlaku zo strany vysokých prevádzkových nákladov. Zároveň vyzvala na zníženie regulačnej záťaže s cieľom sektor podporiť.
.

Neprehliadnite

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?