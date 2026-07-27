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Tempo oslabovania britského maloobchodu sa v júli výrazne zmiernilo
Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý zostavuje CBI, sa posilnil na -26 bodov z júnovej úrovne -54 bodov, čo bola najvyššia hodnota od januára.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Britský maloobchod zaznamenal v júli najmiernejší pokles tržieb za šesť mesiacov, nálada v odvetví však zostáva celkovo pochmúrna vzhľadom na zvýšené náklady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje Konfederácie britského priemyslu (CBI).
Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý zostavuje CBI, sa posilnil na -26 bodov z júnovej úrovne -54 bodov, čo bola najvyššia hodnota od januára. Maloobchodníci vyhodnotili tržby ako podpriemerné pre dané obdobie roka, bilancia však bola celkov najlepšia od februára. „Maloobchodníci uviedli, že pretrvávajúci pokles tržieb v júli stratil na dynamike, oživenie však naďalej vyzerá byť dosť vzdialené, keďže pochmúrna nálada a vystupňované nákladové tlaky ovplyvňujú aktivitu,“ uviedol ekonóm CBI Martin Sartorius.
CBI zároveň vyjadrila nádej, že nový premiér Andy Burham splní svoje sľuby o podpore hospodárskeho rastu, čo bude zahŕňať aj nižšie dane z nehnuteľností pre maloobchodníkov a vyššiu flexibilitu pri prijímaní zamestnancov.
Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý zostavuje CBI, sa posilnil na -26 bodov z júnovej úrovne -54 bodov, čo bola najvyššia hodnota od januára. Maloobchodníci vyhodnotili tržby ako podpriemerné pre dané obdobie roka, bilancia však bola celkov najlepšia od februára. „Maloobchodníci uviedli, že pretrvávajúci pokles tržieb v júli stratil na dynamike, oživenie však naďalej vyzerá byť dosť vzdialené, keďže pochmúrna nálada a vystupňované nákladové tlaky ovplyvňujú aktivitu,“ uviedol ekonóm CBI Martin Sartorius.
CBI zároveň vyjadrila nádej, že nový premiér Andy Burham splní svoje sľuby o podpore hospodárskeho rastu, čo bude zahŕňať aj nižšie dane z nehnuteľností pre maloobchodníkov a vyššiu flexibilitu pri prijímaní zamestnancov.