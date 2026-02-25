< sekcia Ekonomika
Tempo oslabovania rakúskeho priemyslu sa spomalilo
Index nákupných manažérov (PMI), ktorý Bank Austria zostavuje, sa vo februári zlepšil na 49,4 bodu z januárových 47,2 bodu.
Autor TASR
Viedeň 25. februára (TASR) - Oslabovanie aktivity v rakúskom sektore spracovateľského priemyslu sa vo februári spomalilo. Pomohol tomu prvý rast nových objednávok za takmer štyri roky. Vyplýva to z výsledkov prieskum banky UniCredit Bank Austria (Bank Austria), ktoré zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index nákupných manažérov (PMI), ktorý Bank Austria zostavuje, sa vo februári zlepšil na 49,4 bodu z januárových 47,2 bodu. Februárová hodnota PMI je najvyššia od novembra 2025. Ak je PMI nad hranicou 50 bodov, signalizuje rast odvetvia. PMI pod hodnotou 50 bodov naznačuje zmenšovanie aktivity.
Zväčšenie nových objednávok pomohlo rakúskym priemyselným firmám stabilizovať produkciu. V odvetví však pokračovalo znižovanie počtu zamestnancov v dôsledku rastu nákladov. Ceny vstupov totiž rástli najrýchlejším tempom za viac ako tri roky. Ceny svojej produkcie rakúski výrobcovia zvýšili prvýkrát od apríla 2025.
Výhľad výrobcov sa však zreteľne zlepšil a očakávania v oblasti aktivity na obdobie najbližších 12 mesiacov sa dostali najvyššie od januára 2022. Ide o odzrkadlenie nových výrobných plánov a optimistického hodnotenia trhových podmienok.
Index nákupných manažérov (PMI), ktorý Bank Austria zostavuje, sa vo februári zlepšil na 49,4 bodu z januárových 47,2 bodu. Februárová hodnota PMI je najvyššia od novembra 2025. Ak je PMI nad hranicou 50 bodov, signalizuje rast odvetvia. PMI pod hodnotou 50 bodov naznačuje zmenšovanie aktivity.
Zväčšenie nových objednávok pomohlo rakúskym priemyselným firmám stabilizovať produkciu. V odvetví však pokračovalo znižovanie počtu zamestnancov v dôsledku rastu nákladov. Ceny vstupov totiž rástli najrýchlejším tempom za viac ako tri roky. Ceny svojej produkcie rakúski výrobcovia zvýšili prvýkrát od apríla 2025.
Výhľad výrobcov sa však zreteľne zlepšil a očakávania v oblasti aktivity na obdobie najbližších 12 mesiacov sa dostali najvyššie od januára 2022. Ide o odzrkadlenie nových výrobných plánov a optimistického hodnotenia trhových podmienok.