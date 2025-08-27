Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tempo poklesu aktivity v rakúskom priemysle sa v auguste spomalilo

Viedeň 27. augusta (TASR) - Tempo poklesu aktivity v rakúskom priemysle sa v auguste spomalilo, pričom produkcia rástla najrýchlejšie za tri roky, ukázal aktuálny prieskum. TASR o tom informuje na základe správ APA a RTTNews.

Index nákupných manažérov pre rakúsky výrobný sektor banky UniCredit Bank Austria v auguste stúpol na 49,1 bodu zo 48,2 bodu v júni. Index však zostáva pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.

Produkcia rástla najrýchlejším tempom od mája 2022, keď ju podporili existujúce nevybavené objednávky. Príslušný index sa zvýšil na 52,5 bodu z 50,5 bodu. Pokles nových objednávok sa zmiernil (nárast o 1,6 bodu na 47,8 bodu), čo signalizuje stabilizáciu dopytu.

Index zamestnanosti v sektore klesol na 45,6 bodu zo 45,8 bodu, čo signalizuje, že firmy v auguste pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov.

Vyhliadky sa mierne zhoršili, ale výrobcovia zostávajú optimistickí pokiaľ ide o očakávania týkajúce sa produkcie v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Index očakávaní sa znížil na 57,1 bodu z 59,5 bodu.
