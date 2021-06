Washington 24. júna (TASR) - Medziročné tempo rastu americkej ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2021 zrýchlilo vďaka masívnym fiškálnym stimulom a pokroku pri očkovaní, ktorý umožnil zmiernenie blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje ministerstva obchodu USA, ktoré potvrdili predbežný odhad.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa v prvých troch mesiacoch 2021 zvýšil medziročne o 6,4 % po náraste o 4,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Tento výsledok sa zhoduje s predbežnými údajmi.



Rast amerického hospodárstva v 1. štvrťroku podporili fixné investície do nehnuteľností, ktoré nie sú určené na bývanie, ako aj investície do súkromných zásob. A tiež vývoz, aj keď jeho príspevok k HDP vyvážilo výrazné zvýšenie dovozu.



Ministerstvo zároveň predpovedalo, že v súčasnom 2. štvrťroku 2021 dosiahne tempo rastu HDP približne 10 %.