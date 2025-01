Tempo rastu cien ojazdených áut sa vlani spomalilo

Bratislava 9. januára (TASR) - Vlani sa na slovenských inzertných serveroch ponúkalo asi 446.000 ojazdených automobilov. Ide o celkovo najväčšiu ponuku za ostatných desať rokov. Mediánová cena áut vzrástla na 9151 eur, tempo rastu cien sa však vlani výrazne spomalilo. Informovala o tom vo štvrtok skupina Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



"Pred desiatimi rokmi bolo na slovenskom sekundárnom trhu ponúkaných 307.000 áut, kým vlani ich bolo 446.000. Predstavuje to nárast o 45 %. V porovnaní s rokom 2019 je to nárast o 1,5 %. To znamená, že až vlani sa slovenský sekundárny trh dostal na predcovidovú úroveň, a to hlavne vďaka tomu, že predvlaňajší 6,7 % nárast počtu inzerovaných vozidiel bol veľmi výrazný po stagnácii až poklese predchádzajúcich rokov," uviedla skupina.



V roku 2015 bol cenový medián ojazdených vozidiel 5300 eur, vlani to bolo 9151 eur. Generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová vysvetlila, že v skutočnosti je to nárast o 17 % nad skutočnú infláciu medzi uvedenými rokmi. Tempo rastu cien v poslednom roku sa naopak výrazne spomalilo. Kým v roku 2022 vzrástli ceny o 15,2 % a v roku 2023 o 23 %, vlani to bolo už len 7,8 %.



Ponuka modelov, ktorá odráža dopyt domácich zákazníkov podľa skupiny ukázala, že Slováci sú aj v rámci celej jednej dekády konzervatívni. Šesť z desiatich top modelov je aj po desaťročí stále rovnakých. "Z drobných zmien v rebríčku možno opatrne dedukovať, že Slováci o trochu viac kupujú drahšie modely ako predtým. Lacný Renault Mégane či Ford Focus nahradilo podstatne drahšie Audi A4, Opel Astra zase nahradila Kia Ceed," vysvetlila Topolová.



Predajné čísla podľa skupiny jasne ukazujú trend preklápania trhu k automatom. "V rokoch 2015 až 2020 ešte trhu jasne kraľovali autá s manuálom, dnes je situácia opačná a vozidlá s automatickou prevodovkou ovládajú 55 % trhu," uzavrela Topolová s tým, že rovnako ako pred desiatimi rokmi, aj dnes sa podiel benzínových a naftových vozidiel pohybuje na podobnej úrovni.