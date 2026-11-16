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Tempo rastu čínskej priemyselnej produkcie sa v októbri spomalilo

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Medzimesačne sa čínska priemyselná produkcia v októbri zvýšila o 0,21 %.

Autor TASR
Peking 16. novembra (TASR) - Priemyselná výroba v Číne v októbri medziročne stúpla o 4,8 %. Išlo o spomalenie jej rastu po tom, ako sa v predošlom mesiaci zväčšila o 5,5 %. Septembrový rast však bol najsilnejší za šesť mesiacov. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Nenaplnili sa očakávania trhu, že tempo rastu čínskeho priemyslu sa v októbri spomalí menej výrazne, a to na úroveň 5,3 %. Minulomesačný rast bol najpomalší od júla. Produkcia a rozvod elektriny, tepla, plynu a vody sa zväčšila o 4,4 % po septembrovom posilnení o 5,6 %. Rast ťažobného priemyslu sa spomalil na 0,7 % zo septembrových 1,3 % a tempo rastu spracovateľského priemyslu sa znížilo na 5,4 % z úrovne 6 %.

Vzrástla výroba počítačov a telekomunikačných zariadení (19,4 %), železničných vozidiel a lodí (9,2 %), spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov (4 %), produkcia ropného a plynárenského priemyslu (9,4 %), elektrických zariadení (4,2 %), textilu (2 %) či automobilov a dielcov (0,9 %). Klesla však výroba v oblasti ťažby a úpravy uhlia (-2,9 %), produkcia nekovových minerálnych výrobkov (-2,3 %) a výroba v segmente hutníctva a valcovania železných kovov (-1,7 %).

Medzimesačne sa čínska priemyselná produkcia v októbri zvýšila o 0,21 %.
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