Tempo rastu gréckej ekonomiky sa v roku 2023 spomalí na 2,1 %

Atény 3. októbra (TASR) - Tempo rastu gréckej ekonomiky by sa v roku 2023 malo prudko spomaliť. Predpokladá to návrh rozpočtu na budúci rok. Očakáva sa totiž, že prudký nárast cien a vysoká inflácia spôsobia utlmenie domáceho dopytu.



Podľa vládneho návrhu rozpočtu sa expanzia ekonomiky v roku 2023 spomalí na 2,1 % z 5,3 % v tomto roku. Primárny prebytok rozpočtu by mal dosiahnuť 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) po 1,7 % v roku 2022, pričom verejný dlh by sa mal znížiť na 161,6 % HDP zo 169,1 % HDP.