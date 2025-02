Tempo rastu HDP EÚ by malo v roku 2025 stúpnuť na úroveň okolo 1,5 %

Bratislava 2. februára (TASR) - Tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Európskej únie (EÚ) by malo v tomto roku stúpnuť na úroveň okolo 1,5 %. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).



"V prípade absencie ďalších negatívnych šokov očakávame, že postupné a veľmi mierne oživenie ekonomickej aktivity v Európskej únii bude pokračovať aj v roku 2025, pričom tempo rastu hrubého domáceho produktu EÚ by malo stúpnuť na úroveň blízku 1,5 %," uviedli v prognóze jej autori Pavol Ochotnický a Miloš Hofreiter.



Hlavným faktorom rastu bude podľa prognózy domáci súkromný dopyt, pričom spotreba domácností aj investície by mali byť povzbudené postupným uvoľňovaním menovej politiky. Príspevok zahraničného dopytu k rastu ekonomiky EÚ bude približne neutrálny. Spotrebný apetít domácností by mal byť v roku 2025 okrem poklesu úrokových sadzieb povzbudený aj rastom zamestnanosti a reálnych miezd.



"Za najvýznamnejšie riziká prognózy vývoja ekonomiky EÚ považujeme možné zásadné zmeny v obchodnej politike USA po nástupe novej administratívy, pretrvávajúci vojenský konflikt na Ukrajine a z toho vyplývajúce neistoty na trhu energií," dodali autori prognózy.