Tempo rastu inflácie v Británii bolo v septembri stabilné

Londýn 18. októbra (TASR) - Tempo rastu inflácie v Spojenom kráľovstve sa v septembri nezmenilo a zostalo na augustovej úrovni 6,7 %, keďže zníženie cien potravín a nápojov bolo kompenzované vyššími nákladmi na palivá a hotely. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Septembrová inflácia zostala za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 6,6 %.



Štatistiky odhalili, že v septembri sa spomalil rast cien potravín a nealkoholických nápojov (na 12,1 % z 3,6 % v auguste) a nábytku a domácich potrieb (na 3,7 % z 5,1 %), ale zároveň sa zmiernil aj pokles nákladov na energie (na -0,2 % z -3,2 %).



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále položky, ako sú energie a potraviny, klesla v septembri na 6,1 % zo 6,2 % v auguste. Dosiahla tak najnižšiu hodnotu od januára, ale mierne prekročila prognózy na úrovni 6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v septembri zvýšili o 0,5 %, najviac od mája.



Medziročná miera inflácie sa stále drží nad cieľom centrálnej banky (Bank of England, BoE) na úrovni 2 % aj napriek agresívnemu zvyšovaniu úrokových sadzieb od konca roku 2021.



BoE minulý mesiac ponechala svoju kľúčovú sadzbu nezmenenú na úrovni 5,25 % po tom, ako ju zvýšila 14-krát po sebe. Inflácia sa totiž v auguste nečakane spomalila zo 6,8 % v júli.



Ekonómovia očakávajú ďalšie spomalenie inflácie, no upozorňujú tiež na to, že hrozbou zostávajú ceny energií. Ceny ropy vzrástli od júna o viac ako 20 % a ceny plynu v Spojenom kráľovstve sú najvyššie od februára.