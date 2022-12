Tempo rastu inflácie v Holandsku v novembri kleslo

Amsterdam 8. decembra (TASR) - Tempo rastu inflácie v Holandsku v novembri opäť kleslo, už druhý mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Prispelo k tomu najmä spomalenie rastu cien energií. Ukázali to vo štvrtok údaje holandského štatistického úradu (CBS). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Medziročná miera inflácie v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2022 výrazne klesla na 9,9 % zo 14,3 % v predchádzajúcom mesiaci. To je jej najnižšia úroveň od júna, keď spotrebiteľské ceny v krajine vzrástli o 8,6 %.



Hlavný dôvodom výrazného poklesu inflácie bolo spomalenie rastu cien energií, ktoré v novembri síce stúpli až 70 %, čo však bolo oveľa menší nárast ako o 173 % v októbri. Rast cien plynu sa pritom spomalil na 74,4 % zo 198,7 % v októbri a elektriny na 70 % zo 161,5 %.



Rast cien potravín a nealkoholických nápojov sa však v novembri naopak zrýchlil na 15,4 % z októbrových 13,8 %.



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, klesla v novembri na 5,6 % z rekordného maxima 6 % v októbri.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Holandsku v novembri klesli o 3 %. Bol to ich prvý pokles od mája po októbrovom náraste o 1,1 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Holandska v novembri znížil na 11,3 % zo 16,8 % v októbri a dosiahol päťmesačné minimum.