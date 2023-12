Madrid 14. decembra (TASR) - Tempo rastu inflácie v Španielsku sa v novembri 2023 spomalilo tak, ako to naznačil rýchly odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa najnovších štatistík sa medziročný rast spotrebiteľských cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2023 spomalil na 3,2 % z 3,5 % v októbri. To sa zhoduje s rýchlym odhadom aj s prognózami analytikov, ktorí predpovedali, že INE nebude revidovať predbežné výsledky.



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, klesla v novembri na 4,5 % z októbrových 5,2 %. To je jej najnižšia úroveň od apríla 2022, keď dosiahla 4,4 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Španielska v novembri znížil na 3,3 % z 3,5 % v októbri. Tento výsledok predstavuje revíziu mierne nahor, keďže predbežný odhad signalizoval rast HICP v novembri o 3,2 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Španielsku v novembri po spresnení klesli o 0,3 % a nie o 0,4 %, ako naznačil rýchly odhad.