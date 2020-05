Tempo rastu inflácie v Turecku kleslo v apríli pod 11 %

Istanbul 4. mája (TASR) - Medziročná miera inflácie v Turecku v apríli opäť klesla, a to na 10,94 % z 11,86 % v marci a 12,37 % vo februári. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje tureckého štatistického úradu TurkStat.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v krajine v apríli zvýšili o 0,85 %.



Štatistiky ďalej odhalili, že v apríli oproti marcu stúpli najstrmšie ceny potravín, a to o 2,53 %.



Turecká centrálna banka nedávno znížila svoj odhad inflácie na konci roka 2020, a to na 7,4 % z predchádzajúcich 8,2 %.



Znížila tiež referenčnú úrokovú sadzbu o percentuálny bod na 8,75 %, pretože sa snaží zmierniť vplyv pandémie nového koronavírusu na ekonomiku.



Banka zároveň uviedla, že zaznamenala len slabú ekonomickú aktivitu od polovice marca pre negatívny vplyv pandémie na obchod, cestovný ruch a domáci dopyt.