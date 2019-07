Na druhej strane, ceny potravín rástli dynamickejšie ako v júni, uviedol štatistický úrad.

Paríž 31. júla (TASR) - Tempo rastu inflácie vo Francúzsku sa v júli nečakane zmiernilo po zrýchlení v predchádzajúcom mesiaci. Ukázal to v stredu predbežný odhad štatistického úradu Insee.



Je to ďalší zo slabých údajov z eurozóny, ktorý podporuje očakávania, že Európska centrálna banka napumpuje ďalšie peniaze do ekonomiky.



Rast spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa tento mesiac podľa predbežných údajov Insee spomalil na 1,1 % z 1,2 % v júni. Analytici pritom predpovedali, že si udrží júnové tempo. Na ilustráciu, v máji stúpli ceny tovarov a služieb vo Francúzsku o 0,9 %.



Insee pripísal mierne spomalenie inflácie menšiemu nárastu cien energií, služieb a tabaku.



Na druhej strane, ceny potravín rástli dynamickejšie ako v júni, uviedol štatistický úrad.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júli klesli o 0,2 % po júnovom zvýšení o 0,2 %. Ekonómovia však očakávali ešte väčší pokles, o 0,3 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Francúzska tiež mierne spomalil a v júli vzrástol o 1,3 %, zatiaľ čo v júni sa zvýšil o 1,4 %. Ekonómovia odhadovali, že sa tempo jeho rastu zníži na 1,1 %.



Medzimesačne júlový HICP klesol o 0,2 %, a nie o 0,3 %, ako predpovedali ekonómovia po jeho zvýšení o 0,3 % v júni.