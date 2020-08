Paríž 14. augusta (TASR) - Tempo rastu inflácie vo Francúzsku sa v júli zrýchlilo tak, ako to naznačil rýchly odhad. Ukázali to v piatok spresnené údaje štatistického úradu INSEE.



Konkrétne sa index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v júli zvýšil medziročne o 0,8 % po júnovom náraste o 0,2 %. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom.



Motorom rastu júlovej inflácie bolo zdraženie priemyselných produktov o 1,8 %, zatiaľ čo ceny energií klesli o 7,4 %. Rast cien potravín sa medzitým v júli spomalil na 1,1 % z júnových 2,6 %. Aj v prípade služieb stúpli júlové ceny menej, o 0,9 %, zatiaľ čo v júni vzrástli o 1,1 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júli zvýšili o 0,4 %. To bolo viac ako v júni, keď stúpli o 0,1 %, a v súlade s rýchlym odhadom.



Jadrová inflácia v júli tiež nabrala tempo a vzrástla o 1,4 % (o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci).



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, v prípade Francúzska v júli medziročne vzrástol o 0,9 % po zvýšení o 0,2 % v júni a medzimesačne o 0,4 % (o 0,1 % v júni).