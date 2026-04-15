Tempo rastu inflácie vo Francúzsku sa v marci zrýchlilo
Medziročná francúzska inflácia sa v marci posilnila na 1,7 % z februárových 0,9 %.
Autor TASR
Paríž 15. apríla (TASR) - Medziročná francúzska inflácia sa v marci posilnila na 1,7 % z februárových 0,9 %. Uviedol to v stredu štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Marcová inflácia vo Francúzsku bola najvyššia od januára 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Infláciu v krajine minulý mesiac posilnilo najmä medziročné zdraženie energií o 7,4 % po ich februárovom zlacnení o 2,9 %. V dôsledku vojny v Iráne stúpli najmä ceny ropných produktov, ako sú nafta, benzín a ďalšie kvapalné palivá. Inflácia v sektore služieb sa tiež mierne zrýchlila, a to na 1,7 % z februárovej úrovne z 1,6 %. Zdraželi najmä dopravné a telekomunikačné služby. Rast cien potravín sa však spomalil. V marci medziročne stúpli o 1,8 % po februárovom raste o 2 %. Zároveň sa prehĺbil pokles cien priemyselných tovarov, ktoré v marci medziročne zlacneli o 0,5 % po tom, ako sa vo februári ich ceny znížili o 0,2 %.
Medzimesačne sa francúzske spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 1 % po februárovom raste o 0,6 %. Dôvodom bolo prudké zdraženie energií, najmä ropných produktov.
Podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, ceny vo Francúzsku v marci medziročne stúpli o 2 %, čiže najviac od augusta 2024. Medzimesačne sa podľa tejto metodiky zvýšili o 1,1 %.
