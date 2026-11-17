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Tempo rastu maloobchodných tržieb v USA sa v októbri spomalilo
Tržby na čerpacích staniciach v USA minulý mesiac vzrástli iba o 1,5 % po prudkom zvýšení o 30,3 % v septembri.
Autor TASR
New York 17. novembra (TASR) - Rast amerických maloobchodných tržieb sa v októbri spomalil, keďže ekonomická neistota a vysoké ceny viedli Američanov k opatrnosti pred neoficiálnym začiatkom sviatočnej nákupnej sezóny. Tržby stúpli len o 0,2 % po septembrovom raste o 0,8 %, uviedlo v utorok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Tržby na čerpacích staniciach v USA minulý mesiac vzrástli iba o 1,5 % po prudkom zvýšení o 30,3 % v septembri. Bez zarátania predaja pohonných látok sa maloobchodné tržby zvýšili len o 0,1 %.
Celkovo maloobchod brzdil pokles tržieb predajcov motorových vozidiel a náhradných dielcov, ktoré sa zmenšili o 1,6 % po septembrovom posilnení o 1,3 %. „Existujú náznaky oslabovania spotrebiteľských výdavkov pre rastúce ceny,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti High Frequency Economics Carl B. Weinberg.
Tržby predajní s nábytkom a bytovým zariadením klesli o 2,3 % a tržby obchodov s oblečením a doplnkami sa znížili o 0,7 %. Tržby v predajniach so spotrebnou elektronikou a domácimi spotrebičmi stagnovali, ale tržby za predaj cez internet vzrástli o 1,2 % a tržby reštaurácií sa posilnili o 0,2 %.
Tržby na čerpacích staniciach v USA minulý mesiac vzrástli iba o 1,5 % po prudkom zvýšení o 30,3 % v septembri. Bez zarátania predaja pohonných látok sa maloobchodné tržby zvýšili len o 0,1 %.
Celkovo maloobchod brzdil pokles tržieb predajcov motorových vozidiel a náhradných dielcov, ktoré sa zmenšili o 1,6 % po septembrovom posilnení o 1,3 %. „Existujú náznaky oslabovania spotrebiteľských výdavkov pre rastúce ceny,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti High Frequency Economics Carl B. Weinberg.
Tržby predajní s nábytkom a bytovým zariadením klesli o 2,3 % a tržby obchodov s oblečením a doplnkami sa znížili o 0,7 %. Tržby v predajniach so spotrebnou elektronikou a domácimi spotrebičmi stagnovali, ale tržby za predaj cez internet vzrástli o 1,2 % a tržby reštaurácií sa posilnili o 0,2 %.