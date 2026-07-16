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Tempo rastu maloobchodných tržieb v USA sa v júni spomalilo

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Maloobchodné tržby v júni medzimesačne stúpli o 0,2 % po májovom náraste o 1 % (revízia z +0,9 %), uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,3 %.

Autor TASR
Washington 16. júla (TASR) - Tempo rastu maloobchodných tržieb v USA sa v júni spomalilo. Dôvodom je ekonomická neistota a slabnúci pozitívny vplyv štedrých vládnych daňových refundácií. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.

Maloobchodné tržby v júni medzimesačne stúpli o 0,2 % po májovom náraste o 1 % (revízia z +0,9 %), uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,3 %.

Bez započítania tržieb čerpacích staníc maloobchodné tržby vzrástli o 0,7 %. A bez započítania tržieb predajcov motorových vozidiel a náhradných dielov maloobchodné tržby v klesli o 0,2 % po májovom zvýšení o 1 %. Ekonómovia prognózovali, že tržby bez áut sa znížia o 0,1 %.

Tržby predajcov oblečenia a doplnkov klesli o 0,3 %, zatiaľ čo online predaj vzrástol o 1,9 %, podporený výdavkami súvisiacimi so zľavami v rámci Amazon Prime Day (od 23. do 26. júna).
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