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Tempo rastu poľskej priemyselnej výroby prekonalo očakávania
Júnový rast poľskej priemyselnej výroby bol najsilnejší od septembra 2025.
Autor TASR
Varšava 20. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku sa v júni medziročne zväčšila o 7,6 %. Tempo jej rastu sa tak zrýchlilo po májovom posilnení o 4,1 %. Priemysel krajiny zároveň prekonal očakávanie trhu, že sa zväčší o 7,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil poľský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júnový rast poľskej priemyselnej výroby bol najsilnejší od septembra 2025. Produkcia spracovateľského priemyslu sa zvýšila o 6,4 % po májovom posilnení o 2,7 %. Pomohol tomu najmä rast odvetvia ostatných dopravných prostriedkov o 24,9 %, posilnenie výroby papiera a papierových produktov o 19 %, elektrických zariadení o 15,8 %, strojov a zariadení o 11,3 % a kovových výrobkov o 9,6 %.
Tempo rastu produkcie v dodávkach elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa v júni zrýchlilo na 16,4 % z májových 12,8 % a v oblasti dodávok vody, kanalizačných služieb, nakladania s odpadmi a sanačných činností na 14,7 % z 11 %. Rast produkcie sektora ťažby a dobývania sa však spomalil na 28,3 % z 31 %.
Medzimesačne sa poľská priemyselná produkcia v júni zvýšila o 2 % po tom, ako v máji o 0,8 % klesla. Za celý prvý polrok poľský priemysel medziročne vzrástol o 3,9 %.
Júnový rast poľskej priemyselnej výroby bol najsilnejší od septembra 2025. Produkcia spracovateľského priemyslu sa zvýšila o 6,4 % po májovom posilnení o 2,7 %. Pomohol tomu najmä rast odvetvia ostatných dopravných prostriedkov o 24,9 %, posilnenie výroby papiera a papierových produktov o 19 %, elektrických zariadení o 15,8 %, strojov a zariadení o 11,3 % a kovových výrobkov o 9,6 %.
Tempo rastu produkcie v dodávkach elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa v júni zrýchlilo na 16,4 % z májových 12,8 % a v oblasti dodávok vody, kanalizačných služieb, nakladania s odpadmi a sanačných činností na 14,7 % z 11 %. Rast produkcie sektora ťažby a dobývania sa však spomalil na 28,3 % z 31 %.
Medzimesačne sa poľská priemyselná produkcia v júni zvýšila o 2 % po tom, ako v máji o 0,8 % klesla. Za celý prvý polrok poľský priemysel medziročne vzrástol o 3,9 %.