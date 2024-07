Tempo rastu predaja zahraničných telefónov v Číne sa výrazne spomalilo

Peking 29. júla (TASR) - Predaj zahraničných telefónov v Číne v júni vzrástol o 10,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dodávky telefónov zahraničných značiek vrátane iPhonov od spoločnosti Apple v Číne v júni medziročne stúpli o 10,9 % na 2,87 milióna kusov. To znamená, že tempo rastu ich predaja sa v porovnaní s prechádzajúcimi dvomi mesiacmi, keď v oboch dosiahlo viac než 40 %, výrazne spomalilo, ukázali v pondelok údaje inštitútu China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) napojeného na vládu.



Najväčším zahraničným výrobcom smartfónov na čínskom trhu je Apple. Podľa spoločnosti Canalys dodávky iPhonov v Číne za tri mesiace od apríla do júna klesli o 6,7 %.