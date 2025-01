Tempo rastu tržieb v priemysle sa v novembri znížilo

Bratislava 13. januára (TASR) - Novembrové tržby medziročne rástli v troch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky, najvýraznejšie v priemysle 3,1 % (v stálych cenách) a vo vybraných trhových službách nad 11 %. Pokles tržieb zaznamenali informácie a komunikácia, a to prvýkrát po vyše tri a pol roku. V kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, bol rast tržieb miernejší ako v októbri, ale zároveň tretí najvyšší v roku 2024. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tržby vo vybraných trhových službách medziročne stúpli o 11,3 %, dvojciferným tempom sa zvýšili štvrtýkrát počas roku 2024. Rast tržieb pokračoval v podnikoch dopravy a skladovania, v novembri boli vyššie o 1 %.



V informačných a komunikačných činnostiach naopak tržby medziročne klesli o 1,6 %, keď pokles zaznamenali prvýkrát od februára 2021. Pokles tržieb zaznamenali aj stavebné podniky, a to o 0,6 %, keď tempo spomalilo tretí mesiac v rade. Nižšie tržby pretrvávali v stavebníctve posledných štrnásť mesiacov.



V medzimesačnom porovnaní s októbrom a po očistení od sezónnych vplyvov klesli tržby v troch z piatich odvetví, a to v priemysle o 2,4 %, v podnikoch dopravy a skladovania o 2,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 %. Vzrástli v stavebníctve o 2,7 % a vo vybraných trhových službách o 1 %.



V súhrne za úvodných jedenásť mesiacov roku 2024 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne stúpli v troch odvetviach, a to vo vybraných trhových službách o 8,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % a v doprave a skladovaní o 2 %. Naopak, tržby kumulatívne klesli v stavebníctve o 6,4 % a v priemysle o 1,7 %.