Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Tempo rastu úverov podnikom v eurozóne sa v septembri spomalilo. Ukázali to v pondelok údaje Európskej centrálnej banky (ECB). To ešte podčiarkne odkaz odchádzajúceho prezidenta ECB Maria Draghiho, podľa ktorého sú v čase, keď ekonomika spomaľuje, ďalšie stimuly na jej podporu oprávnené.



Údaje ECB odhalili, že medziročné tempo rastu úverov nefinančným spoločnostiam sa v septembri 2019 v porovnaní s augustom znížilo o 0,6 percentuálneho bodu na 3,7 %. Toto číslo nezahŕňa niektoré čisto finančné transakcie.



Úvery domácnostiam v septembri vzrástli o 3,4 %, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Celkovo sa rast úverov súkromnému sektoru spomalil na 3,7 % z 3,8 %.



Odborníci tieto údaje pozorne sledujú, slúžia im na vyhodnotenie efektívnosti opatrení ECB na podporu úverov a investícií v euroregióne s cieľom zvýšiť hospodársky rast a infláciu.



Draghi minulý týždeň na zasadaní ECB, ktoré bolo jeho posledným vo funkcii prezidenta banky, uviedol, že nedávne rozhodnutie o nových stimuloch pre eurozónu bolo „odôvodnené“ vzhľadom na slabnutie ekonomiky.



ECB minulý mesiac znížila kľúčovú úrokovú sadzbu hlbšie do záporného pásma, uvoľnila podmienky pre nové kolo lacných úverov a oznámila obnovenie nákupu dlhopisov eurozóny od 1. novembra, do ktorých mesačne investuje 20 miliárd eur. To vyvolalo zriedkavú verejnú kritiku zo strany niektorých členov Rady guvernérov, podľa ktorých je tento krok príliš drastický.



Draghi formálne odovzdá svoju funkciu Christine Lagardovej, bývalej šéfke Medzinárodného menového fondu, na slávnostnom ceremoniáli neskôr počas pondelka.



Pozorovatelia tvrdia, že jej prvou úlohou bude zaceliť trhlinu spôsobenú posledným balíkom peňazí Draghiho.