Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov v Nemecku sa podľa Merza spomalí

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa zúčastňuje zasadnutia kabinetu v kancelárii v Berlíne, Nemecko, streda, 10. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa mierne spomalí, povedal kancelár. Merz tiež naznačil, že Európska komisia (EK) čoskoro schváli štátnu podporu nových plynových elektrární v Nemecku.

Autor TASR
Berlín 16. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz považuje zmeny v energetickej politike za nevyhnutné. Korekcie sú potrebné v záujme zabezpečenia cenovo dostupných a ekologicky udržateľných dodávok energie, uviedol Merz v utorok, pričom zdôraznil, že jeho vláda zotrváva pri cieli energetickej transformácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa mierne spomalí, povedal kancelár. Merz tiež naznačil, že Európska komisia (EK) čoskoro schváli štátnu podporu nových plynových elektrární v Nemecku. Tie by mali v budúcnosti slúžiť ako záložné zdroje v rámci postupného ukončenia využívania uhlia, ak nebude možné pokryť dopyt po elektrickej energii z obnoviteľných zdrojov v čase, keď nesvieti slnko a nefúka vietor.
