Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov v Nemecku sa podľa Merza spomalí
Tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa mierne spomalí, povedal kancelár. Merz tiež naznačil, že Európska komisia (EK) čoskoro schváli štátnu podporu nových plynových elektrární v Nemecku.
Autor TASR
Berlín 16. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz považuje zmeny v energetickej politike za nevyhnutné. Korekcie sú potrebné v záujme zabezpečenia cenovo dostupných a ekologicky udržateľných dodávok energie, uviedol Merz v utorok, pričom zdôraznil, že jeho vláda zotrváva pri cieli energetickej transformácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
