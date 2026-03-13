< sekcia Ekonomika
Tempo zdražovania sa zvoľnilo, februárová inflácia dosiahla 3,7 %
Inflácia dosiahla najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2025 a naposledy bola na rovnakej úrovni evidovaná v novembri minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Februárové spotrebiteľské ceny vzrástli medzimesačne aj medziročne, tempo rastu sa však zvoľnilo. Medziročná inflácia sa posunula z januárových 4 % na 3,7 %. Medzimesačne sa ceny tovarov a služieb zvýšili o 0,1 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Inflácia dosiahla najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2025 a naposledy bola na rovnakej úrovni evidovaná v novembri minulého roka. Ceny v porovnaní s februárom 2025 boli vyššie v 12 z 13 výdavkových skupín domácností, a to od 0,9 % v odbore bytové zariadenie a vybavenie domácnosti až po 7,1 % v odbore reštauračné a ubytovacie služby. Nižšie ceny oproti februáru 2025 zaznamenal iba odbor doprava, a to o 0,9 %.
Významný vplyv na rast inflácie mali dve podielovo najväčšie položky v štruktúre výdavkov slovenských domácností - bývanie s energiami, ktoré medziročne zdraželo o 6 % a ceny potravín s nealko nápojmi sa medziročne zvýšili o 2,7 %.
Na februárových cenách všetkých energií v súvislosti s bývaním sa odrazil vplyv regulačných opatrení zo začiatku roka. Ceny tepelnej energie boli medziročne vyššie až o 27,5 %, cena plynu o 6,7 %, cena elektriny o 4,9 %. Vyššie boli aj ceny služieb spojených s bývaním ako vodné a stočné či údržba obydlia.
Celkovú hodnotu medziročnej inflácie ovplyvnili tiež o 6 % vyššie ceny v odbore rekreácia, šport a kultúra. Najvyšší rast evidovali rekreačné a športové služby, tiež organizované dovolenkové zájazdy. Ceny v zdravotníctve boli vyššie v priemere takmer o 5 %, spotrebitelia najviac pocítili drahšie služby zubných lekárov o viac ako 9 %. Rovnako ako v januári mali tlmiaci účinok na infláciu medziročne nižšie ceny v odbore doprava, lacnejšie boli pohonné látky, nákup dopravných prostriedkov aj letecká doprava.
Dynamiku medzimesačnej inflácie zvýšili ceny dopravy aj rekreácie, na minimálnom raste ju však udržal pokles cien potravín aj nealko nápojov. Spotrebiteľské ceny vo februári medzimesačne vzrástli v deviatich z 13 výdavkových skupín domácností v rozmedzí od 0,2 % za bývanie s energiami do 1,3 % za dopravu. Ceny klesli v troch odboroch, a to v odbore odevy s obuvou o 1 %, potraviny s nealko nápojmi o 0,8 % a alkoholické nápoje s tabakom o 0,1 %. Nezmenené ostali ceny poisťovacích a finančných služieb.
ŠÚ upozornil, že spolu so zmenami cien vždy v januári upravuje aj váhy jednotlivých odborov v štruktúre spotrebného koša. Pre rok 2026 sa váhy upravili podľa spotreby domácností z roku 2024 v zmysle medzinárodnej metodiky. Súčasne po zapracovaní novej klasifikácie COICOP 2018 sa spotrebný kôš člení na 13 odborov (do konca roka 2025 to bolo 12 odborov).
Pre metodiku národnej inflácie CPI sa podiely dvoch najväčších položiek vo výdavkoch domácností znížili. Bývanie s energiami tvorí aktuálne 21,8 % z výdavkov domácností (vlani to bolo 23,3 %). Potraviny s nealko nápojmi tvoria 21 %, vlani bol ich podiel 21,2 %.
