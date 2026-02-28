< sekcia Ekonomika
Odborník: Temu je v e-commerce testom identity než existenčnou hrozbou
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Čínsky marketplace Temu je pre slovenský e-commerce skôr testom identity než existenčnou hrozbou. Uviedol to Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.
Čínsky marketplace sa podľa neho stal veľmi rýchlo jedným z najdiskutovanejších hráčov globálneho e-commerce. Charakterizujú ho nízke ceny, agresívna expanzia a silná mobilná aplikácia, ktoré mu priniesli milióny zákazníkov aj v Európe. Mnohí slovenskí obchodníci sa boja extrémne nízkych cien čínskeho giganta, ale dôležitejšia otázka je, aký model za Temu stojí a čo to znamená pre slovenský trh.
„Temu ukazuje, kam sa môže e-commerce posunúť, keď sa spojí globálny kapitál, technologická optimalizácia a agresívna cenová stratégia. Pre slovenské e-shopy to však nemusí byť hrozba, ale impulz. Cenou sa tomuto modelu konkurovať nedá. Sila lokálnych hráčov musí byť preto postavená na dôvere, kvalite služieb, servise, expertíze a silnej značke. Inými slovami, Temu nie je príčinou problémov slovenského e-commerce, len ich zosilňovačom. Odhaľuje, kde chýba diferenciácia, stratégia a jasne komunikovaná hodnota,“ priblížil Benatzky.
Poznamenal, že Temu vytvára silný cenový benchmark, ktorým posúva očakávania zákazníkov smerom k extrémne nízkym cenám. To môže podľa spoločnosti Upgates vytvárať tlak na domácich predajcov, ktorí fungujú v plne regulovanom prostredí EÚ, nesú zodpovednosť za bezpečnosť tovaru, poskytujú zákaznícku podporu v slovenčine a garantujú zákonné práva spotrebiteľov.
Spresnil, že Temu patrí pod medzinárodnú technologickú skupinu PDD Holdings s väzbami na čínsky trh. Podľa nariadenia Digital Services Act bolo v rámci EÚ v máji 2024 oficiálne označené ako „Very Large Online Platform“ (VLOP), v dôsledku čoho toto online trhovisko dnes podlieha prísnejším povinnostiam v oblasti riadenia rizík, bezpečnosti produktov, transparentnosti algoritmov a ochrany spotrebiteľov.
Toto rozhodnutie nebolo podľa neho náhodné, keďže už v októbri 2024 začala voči platforme formálne konanie Európska komisia, aby v júli 2025 zverejnila predbežné zistenia. Podľa nich existuje na platforme vysoké riziko výskytu nelegálnych alebo nevyhovujúcich výrobkov.
„Lacný marketplace môže byť na prvý pohľad pre spotrebiteľa skvelá platforma. Musíme si však uvedomiť, že európske e-shopy nesú plnú právnu zodpovednosť za tovar, zákazníka aj služby, a ak chceme férové prostredie, pravidlá musia platiť rovnako pre všetkých. Ide však aj o impulz, aby slovenské e-shopy systematicky pracovali na svojej identite, lebo samotná cena dnes už nestačí,“ upozornil Benatzky.
Dodal, že okrem EÚ čelí Temu právnym sporom aj v USA, kde generálni prokurátori viacerých štátov podali žaloby týkajúce sa ochrany osobných údajov a obchodných praktík. Nezávislé testy (BEUC, dTest) takisto opakovane odhalili nevyhovujúce či dokonca potenciálne nebezpečné produkty, ktoré platforma predáva v EÚ, čo je relevantné aj pre slovenských zákazníkov, keďže platforma pôsobí v rámci jednotného európskeho trhu.
