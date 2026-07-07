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Tému ochrany detí v online priestore budú rezorty riešiť spoločne
Odborné tímy majú pracovať na zosúladení návrhov a príprave spoločného postupu.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR budú riešiť tému ochrany detí v online priestore spoločne. V utorok o tom informovalo MIRRI s tým, že jeho šéf Samuel Migaľ (nezávislý) sa na tom dohodol s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD).
Odborné tímy oboch rezortov majú pracovať na zosúladení návrhov a príprave spoločného postupu tak, aby výsledkom bola kvalitná legislatíva postavená na odborných argumentoch a praktických potrebách. MIRRI zároveň naďalej vníma výhodu samostatnej právnej úpravy tejto oblasti. Tá by podľa neho umožnila väčšiu flexibilitu a schopnosť reagovať na nové výzvy v online priestore.
„Spoločným cieľom je vytvoriť bezpečnejšie digitálne prostredie a nastaviť pravidlá, ktoré budú účinne chrániť deti, pričom zohľadnia potreby rodičov, škôl aj celej spoločnosti,“ dodal rezort.
Migaľ koncom júna informoval, že do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predkladá návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Drucker ešte v polovici júna predložil do MPK návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý sa týka aj tejto témy. Na materiáli rezort školstva spolupracoval s ministerstvami vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí a spravodlivosti.
Odborné tímy oboch rezortov majú pracovať na zosúladení návrhov a príprave spoločného postupu tak, aby výsledkom bola kvalitná legislatíva postavená na odborných argumentoch a praktických potrebách. MIRRI zároveň naďalej vníma výhodu samostatnej právnej úpravy tejto oblasti. Tá by podľa neho umožnila väčšiu flexibilitu a schopnosť reagovať na nové výzvy v online priestore.
„Spoločným cieľom je vytvoriť bezpečnejšie digitálne prostredie a nastaviť pravidlá, ktoré budú účinne chrániť deti, pričom zohľadnia potreby rodičov, škôl aj celej spoločnosti,“ dodal rezort.
Migaľ koncom júna informoval, že do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predkladá návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Drucker ešte v polovici júna predložil do MPK návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý sa týka aj tejto témy. Na materiáli rezort školstva spolupracoval s ministerstvami vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí a spravodlivosti.