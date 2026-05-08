Tender za 39 miliónov preverí ministerstvo dopravy opätovne
Ministerstvo dopravy má rozhodnutie o vylúčení uchádzača zrušiť, zaradiť ho späť do súťaže a opätovne vyhodnotiť, či splnil podmienky účasti.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR má odstrániť protiprávny stav vo verejnej súťaži na komplexné poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou PPP projektov pre dopravnú infraštruktúru za predpokladanú hodnotu takmer 39 miliónov eur. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) mu to nariadil na základe námietok jedného uchádzača, skupiny dodávateľov proti vylúčeniu, informoval o tom na svojom webe.
MD má rozhodnutie o vylúčení uchádzača zrušiť, zaradiť ho späť do súťaže a opätovne vyhodnotiť, či splnil podmienky účasti. Navrhovateľ podľa úradu požiadal o preskúmanie zákonnosti svojho vylúčenia, keďže ministerstvo v oznámení o vylúčení konštatovalo, že nenahradil expertov po výzve. Neuviedlo však žiadne skutkové ani právne dôvody, z ktorých by vyplývalo, že pôvodne nominovaní experti nespĺňali podmienky účasti.
„Podľa názoru navrhovateľa je rozhodnutie o jeho vylúčení nepreskúmateľné, pretože nepreukazuje naplnenie materiálnych predpokladov dôvodu na vylúčenie. Zároveň je v rozpore s princípom transparentnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, v rozpore s povinnosťou uviesť dôvody vylúčenia a napokon zasahuje do jeho práva na účinné uplatnenie revíznych prostriedkov,“ uviedol úrad.
Ten potvrdil, že v tomto prípade je oznámenie o vylúčení nepreskúmateľné pre nedostatok odôvodnenia, keďže neobsahuje úvahy kontrolovaného (MD) týkajúce sa nesplnenia podmienok účasti ani vysporiadanie sa s tvrdeniami a dôkazmi navrhovateľa, čo mu zároveň znemožnilo efektívne uplatniť právo na obranu. „Úrad v postupe kontrolovaného identifikoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ dodal.
MD vyhlásilo súťaž na poradenské služby pre PPP projekty v trvaní štyroch rokov v auguste 2025, s predpokladanou hodnotou zákazky zhruba 38,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Podľa údajov vo vestníku ÚVO lehotu na predkladanie ponúk určilo do 2. októbra 2025. V dokumentoch tendra zatiaľ nie sú zverejnené informácie o predložených ponukách a ich vyhodnotení.
