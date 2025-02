Tento mesiac sa do Suezského prieplavu vrátila takmer päťdesiatka lodí

Káhira 23. februára (TASR) - Vo februári sa do Suezského prieplavu vrátilo takmer 50 lodí. Povedal to riaditeľ Úradu pre správu Suezského prieplavu Usáma Rabie. Situácia na kľúčovej trase, ktorú negatívne ovplyvnili útoky jemenských povstalcov na obchodné lode, sa tak postupne stabilizuje. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rabie v nedeľu oznámil, že na trasu cez Suezský prieplav bolo od začiatku tohto mesiaca presmerovaných z trasy okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky 47 obchodných lodí. Lodná trasa okolo Mysu Dobrej nádeje je podstatne dlhšia, čo sa odrážalo aj na nákladoch lodiarskych firiem. Svoje lode však presmerovali na dlhšiu trasu pre útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori, ktoré so Stredozemným morom spája práve Suezský prieplav. Povstalci svoje útoky začali v novembri 2023 na podporu Palestínčanov po útokoch Izraela na Pásmo Gazy, ktorý tak reagoval na útok militantného palestínskeho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023.



Odklon obchodných lodí mimo Suezského prieplavu sa výrazne odrazil na jeho príjmoch za minulý rok. Podľa serveru Ahram Online Rabie v závere minulého roka informoval, že výpadky v počte lodí využívajúcich Suezský prieplav spôsobili prieplavu pokles príjmov za rok 2024 na zhruba 4 miliardy USD (3,82 miliardy eur). Na porovnanie, v roku 2023 predstavovali príjmy Suezského prieplavu 10,2 miliardy USD. Egypt pritom očakával za minulý rok mierny rast príjmov na 10,6 miliardy USD.



Počet lodí využívajúcich Suezský prieplav klesol v minulom roku o 50 %. Zatiaľ čo v roku 2023 využilo prieplav 26.400 plavidiel, vlani to bolo zhruba 13.200 lodí.



(1 EUR = 1,0465 USD)