Tento rok bude pre české firmy zložitý, väčšina očakáva prepad ziskov

Praha 18. februára (TASR) - České firmy očakávajú, že tento rok bude pre ich fungovanie náročný. Viac než polovica z nich predpokladá, že im klesne zisk, prípadne sa ocitnú v červených číslach. Naopak, rast ziskovosti predpokladá iba 14 % oslovených podnikov. Informoval o tom server iDNES.cz.



Vlani sa české podniky vyhli najtemnejším scenárom vďaka ich odhodlaniu situáciu zvládnuť, prijatým protikrízovým opatreniam, ale aj vývoju na energetických trhoch, povedal viceprezident českého Zväzu priemyslu a dopravy ČR Radek Špicar. "Firmy sú vo svojich odhadoch v súčasnosti o niečo optimistickejšie, než boli napríklad na jeseň. Naďalej však majú z ďalšieho ekonomického vývoja obavy. Ekonomika spomaľuje, mnohým firmám klesá ziskovosť. Nádej na rast podniky vidia, stále ich však brzdí množstvo neistôt a otáznikov," upozornil.



V súčasnosti na činnosť českých firiem vplýva rast cien energií, zdražovanie surovín a materiálov potrebných k výrobe, vysoká inflácia, tlaky na rast miezd, nedostatok zamestnancov či zníženie domáceho a zahraničného dopytu. Slabší dopyt v posledných mesiacoch a zhoršenie prognózy vývoja ich zákaziek zhoršuje ekonomické očakávania podnikov. Viaceré firmy preto už nemôžu zdražovanie vstupov premietať do cien.



Medzi hlavné problémy podnikov patrí naďalej zdražovanie energií. Firmy sa preto snažia na energiách šetriť. Investície do energetických úspor plánuje v tomto roku 59 % firiem a 39 % podnikov chce investovať do vlastných obnoviteľných zdrojov energie. Na situáciu na trhu plánujú najčastejšie reagovať znižovaním prevádzkových nákladov, avšak opatrnejšie sú aj v oblasti investícií. Zhruba 35 % firiem v prieskume uviedlo, že sú nútené obmedziť investície do svojho rozvoja.



Čo sa týka už takmer rok trvajúcej vojny na Ukrajine, tá doteraz ovplyvnila podnikanie až dvoch tretín českých firiem. "Po koronavírusovej kríze sa už firmy začali pomaly nadychovať, s príchodom vojny sa však všetko zaseklo. Sťažila sa logistika a dostupnosť niektorých surovín, raketovo sa zdražili energie," uviedol Špicar. Ako dodal, okrem viacerých bariér pre podniky, ktoré vojna nakumulovala, začal klesať dopyt a určité ochladenie je vidieť aj v očakávaniach na najbližšie mesiace.