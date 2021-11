Tento rok do septembra boli oznámené zákazky za 1,7 miliardy eur

Bratislava 27. novembra (TASR) - Od januára do septembra tohto roka boli na Slovensku oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 1,7 miliardy eur, čo je medziročne viac o 35,4 %. Z toho zadaných bolo za 0,3 miliardy eur, pričom ich skutočná zadaná hodnota bola 0,2 miliardy eur. Zrušili sa zákazky za 0,1 miliardy eur. Ostávajú teda ešte zákazky za 1,3 miliardy eur, ktoré neboli zatiaľ zadané ani zrušené. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce.



Hodnota zákaziek sa pri tých nadlimitných medziročne zvýšila o 5,3 %. Celkovo bolo za január až september vydaných 1338 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 63,6 %. Pri nadlimitných zákazkách bol rast o 57,4 %.



Z oznámených zákaziek sa zatiaľ zrušilo 15 %, pri hodnote to znamená zrušenie ôsmich percent. "K ďalšiemu zrušeniu zákaziek bude ešte veľmi pravdepodobne dochádzať," poznamenala spoločnosť.



Zadaných zákaziek z celkového objemu oznámených je zatiaľ 30 %. Z pohľadu hodnoty ide o 18 %. V absolútnom vyjadrení bolo zatiaľ zadaných 799 zákaziek, čo je o 19,1 % viac než vlani. "Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované," napísala spoločnosť.