Tento rok pribudlo na Slovensku 350 nabíjacích bodov pre elektromobily

Bratislava 30. júla (TASR) - Od začiatku roka pribudlo na Slovensku 350 nových nabíjacích bodov pre elektromobily, čím sa celkový počet lokalít zvýšil na 861. Informovala o tom v utorok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) s tým, že z plánu obnovy zatiaľ nebola inštalovaná ani jedna nabíjacia stanica.



Celkový inštalovaný výkon narástol o viac ako 30 % na 107.536 kilowattov (kW). Počet nabíjačiek s výkonom nad 300 kW vzrástol z 32 na 60, čo predstavuje nárast o 88 %. "Najväčší nárast evidujeme pri najvýkonnejších nabíjačkách, ktoré sú kľúčové pre dlhé trasy a rýchle nabíjanie," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Asociácia upozornila na kritiku, ktorej čelí Ministerstvo hospodárstva (MH) SR za pomalé vyhodnocovanie žiadostí a podpisovanie zmlúv so žiadateľmi v rámci dvoch výziev na budovanie nabíjacej infraštruktúry. "Výzva zameraná na mestá ako prijímateľov bola zverejnená už viac ako pred rokom a dodnes neboli podpísané zmluvy, ktoré by umožnili začať s výstavbou," skonštatoval Križanský s tým, že trh je pritom pripravený na implementáciu plánu obnovy.



Do dvoch schém z plánu obnovy zameraných na mestá a na firmy ako žiadateľov prišli desiatky žiadostí. "Dnes môžeme takmer s istotou povedať, že celá alokovaná čiastka na tieto výzvy bude bez problémov vyčerpaná, čo je dôkazom, že takéto programy majú zmysel a sú potrebné. Treba už len umožniť žiadateľom čerpať a reálne začať s výstavbou tisícok nabíjacích bodov po celom Slovensku," dodal Križanský.