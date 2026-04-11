Tento rok rastie záujem o celoročné pneumatiky a menej známe značky
Na Slovensku si podľa Allegra naďalej udržiavajú silnú pozíciu tradičné značky, v celej Európe však rastie aj popularita menej známych výrobcov.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Predaj letných pneumatík na Slovensku sa tento rok začal skôr než zvyčajne - už na prelome februára a marca. Najnovšie údaje z online trhoviska Allegro ukazujú, že popri tradičných letných pneumatikách rastie popularita celoročných riešení a Slováci si čoraz častejšie vyberajú aj menej známe značky.
„Letné pneumatiky tvorili na prelome februára a marca až 73 % predaja spomedzi všetkých typov pneumatík,“ spresnila Monika Brichtová z Allegro.
„Odštartovali sme spoluprácu s najväčšími distribútormi pneumatík v Českej a Slovenskej republike, vďaka čomu si zákazníci môžu na platforme kúpiť svoje obľúbené značky od lokálnych firiem a zároveň nájdu i široký výber značiek a rozmerov od zahraničných predajcov,“ vysvetlila Brichtová.
Na Slovensku si podľa Allegra naďalej udržiavajú silnú pozíciu tradičné značky, v celej Európe však rastie aj popularita menej známych výrobcov. Tento vývoj podľa nej úzko súvisí s citlivosťou zákazníkov na cenu. Dáta Allegra ukazujú, že cena je pri výbere pneumatík kľúčovým faktorom.
„Hoci ponuka pneumatík sa na Allegre začína približne na 150 eurách za súpravu pneumatík pri menších rozmeroch a siaha až nad 1100 eur pri súpravách prémiových pneumatík s priemerom 21‘- 22‘, viac ako 90 % nákupov pneumatík nepresahuje sumu 500 eur. Zákazníci tak často hľadajú kompromis medzi cenou a kvalitou, čo sa odráža aj v rastúcej popularite dostupnejších, menej známych značiek,“ podčiarkla Brichtová.
Poznamenala, že zákazníci na slovenskom Allegre využívajú ako pomôcku na výber pneumatík filtre na základe konkrétneho modelu vozidla, čím získajú presný zoznam produktov kompatibilných s ich vozidlom. Výber tých správnych pneumatík je tak pre nich jednoduchší a komfortnejší.
Jedným z najvýraznejších trendov je podľa Allegra rast popularity celoročných pneumatík, ktorých podiel na trhu dosahuje 36 %. Tento trend pretrváva už niekoľko rokov - zákazníci si ich vyberajú najmä z dôvodu miernejších zím a úspory nákladov (jedna súprava pneumatík a jedno prezutie). Medziročný nárast predaja celoročných pneumatík presahuje 22 %, zatiaľ čo pri sezónnych pneumatikách (letných a zimných) Allegro eviduje rast približne na úrovni približne 10 %.
„Letné pneumatiky tvorili na prelome februára a marca až 73 % predaja spomedzi všetkých typov pneumatík,“ spresnila Monika Brichtová z Allegro.
„Odštartovali sme spoluprácu s najväčšími distribútormi pneumatík v Českej a Slovenskej republike, vďaka čomu si zákazníci môžu na platforme kúpiť svoje obľúbené značky od lokálnych firiem a zároveň nájdu i široký výber značiek a rozmerov od zahraničných predajcov,“ vysvetlila Brichtová.
Na Slovensku si podľa Allegra naďalej udržiavajú silnú pozíciu tradičné značky, v celej Európe však rastie aj popularita menej známych výrobcov. Tento vývoj podľa nej úzko súvisí s citlivosťou zákazníkov na cenu. Dáta Allegra ukazujú, že cena je pri výbere pneumatík kľúčovým faktorom.
„Hoci ponuka pneumatík sa na Allegre začína približne na 150 eurách za súpravu pneumatík pri menších rozmeroch a siaha až nad 1100 eur pri súpravách prémiových pneumatík s priemerom 21‘- 22‘, viac ako 90 % nákupov pneumatík nepresahuje sumu 500 eur. Zákazníci tak často hľadajú kompromis medzi cenou a kvalitou, čo sa odráža aj v rastúcej popularite dostupnejších, menej známych značiek,“ podčiarkla Brichtová.
Poznamenala, že zákazníci na slovenskom Allegre využívajú ako pomôcku na výber pneumatík filtre na základe konkrétneho modelu vozidla, čím získajú presný zoznam produktov kompatibilných s ich vozidlom. Výber tých správnych pneumatík je tak pre nich jednoduchší a komfortnejší.
Jedným z najvýraznejších trendov je podľa Allegra rast popularity celoročných pneumatík, ktorých podiel na trhu dosahuje 36 %. Tento trend pretrváva už niekoľko rokov - zákazníci si ich vyberajú najmä z dôvodu miernejších zím a úspory nákladov (jedna súprava pneumatík a jedno prezutie). Medziročný nárast predaja celoročných pneumatík presahuje 22 %, zatiaľ čo pri sezónnych pneumatikách (letných a zimných) Allegro eviduje rast približne na úrovni približne 10 %.