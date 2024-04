Tento rok sa na GMW v SR zúčastnilo rekordných 205 partnerov

Bratislava 10. apríla (TASR) - Do 12. ročníka aktivít na zvýšenie povedomia o finančnom vzdelávaní Global Money Week (GMW) sa na Slovensku tento rok zapojilo rekordných 205 partnerov. Patrili medzi nich materské, základné, stredné a vysoké školy, ako aj organizácie z finančného, mediálneho, vzdelávacieho či neziskového sektora. Informovala o tom vo štvrtok Národná banka Slovenska (NBS), ktorá je národným koordinátorom tohto medzinárodného podujatia. Pod mottom "Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť" sa konalo na celom svete v rovnakom termíne koncom marca.



"Do rôznych vzdelávacích aktivít od partnerov, ako aj od samotnej NBS sa zapojilo viac ako 30.000 účastníkov. V online priestore sme dosiahli rovnako rekordné výsledky a mediálny zásah kampane predstavoval viac ako 5,2 milióna zobrazení. NBS pripravila pre základné a stredné školy aj súťaž o najlepšie aktivity. Do nej sa prihlásilo až 135 škôl," priblížila centrálna banka.



Za dôležité aktivity v rámci vzdelávacieho programu 5peňazí označuje NBS prepájanie partnerov, zdieľanie skúseností a hľadanie synergií v oblasti finančného vzdelávania. V priestoroch centrálnej banky sa počas GMW konalo podujatie Rande v banke, počas ktorého odborníci a ľudia z praxe vo vzdelávaní spoločne diskutovali o tom, ako môže vytváranie a podpora komunít v školskom prostredí deťom zlepšiť prežívanie a znížiť ich psychickú záťaž.



Na konci vzdelávacieho týždňa bolo v NBS národné finále 13. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia Euro. "Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili, zvíťazil tím študentov "Neviditeľné ruky" z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany. Na 13. ročníku súťaže sa zúčastnilo rekordných 441 študentských tímov s 2189 študentami, čo je najviac v histórii súťaže," doplnila centrálna banka.