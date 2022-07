Tepelnú sústavu v Dolnom Kubíne modernizujú za 1,8 milióna eur

Dolný Kubín 28. júla (TASR) – Dolnokubínska mestská spoločnosť Tehos spustila rekonštrukciu a modernizáciu distribučnej tepelnej sústavy na Bysterci za približne 1,8 milióna eur. Financuje ju z väčšej časti z eurofondov. Obyvatelia sa musia pripraviť na odstávky teplej vody a výkopové práce. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Dolnom Kubíne o tom informoval konateľ spoločnosti Stanislav Vilček s tým, že cieľom je zefektívnenie distribúcie.



"Modernizácia zabezpečí rovnomerné prerozdelenie tepla. Nebude dochádzať k predkurovaniu, bude diaľkový odpočet dát, diaľková možnosť regulovať kompaktné odovzdávacie stanice tepla a vyplývajú z toho aj ďalšie výhody," priblížil Vilček.



Dodávateľ tepla chce modernizáciu tepelnej sústavy dokončiť do konca tohto roka. Spoločnosť prevádzkuje rozvody v dĺžke 11,579 kilometra, pričom zrekonštruujú viac ako kilometrovú trasu a zmodernizujú 83 kompaktných odovzdávacích staníc tepla. "Práce sme spustili v júli tohto roku, väčšinu z nich by sme mali ukončiť do začiatku vykurovacej sezóny. Odstávky, samozrejme, takto dlho trvať nebudú, realizácia bude prebiehať postupne," ozrejmil konateľ.



Mestská spoločnosť zabezpečuje teplo pre 4500 dolnokubínskych domácností. Z 80 % ho vyrábajú z biomasy, z 20 % z plynu. Za posledných päť rokov na vratkách poslali naspäť do domácností viac ako milión eur.



Šéf kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák zdôraznil, že tepláreň svojou aktivitou dáva obyvateľom dôvod, aby boli súčasťou silnej mestskej firmy. Podobných firiem je na Slovensku v rukách miest iba 40 z celkového počtu 250. "Ukazuje sa, že je dobré, ak má mesto dosah na kvalitu a rozsah služby. Je to zároveň signál aj pre naše ministerstvá, aby v novom programovacou období nastavovali európske výzvy tak ako túto," dodal.