Teplári neočakávajú výrazné nedoplatky domácností za spotrebu tepla

Bratislava 29. mája (TASR) - Do 31. mája musí správca doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie, v ktorom nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody. Z pohľadu vývoja počasia v roku 2024 sa spotrebitelia nemusia obávať zvýšených nákladov, uviedol vo štvrtok Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).



„Vývoj počasia tak prispel k tomu, že počas vykurovacej sezóny nebolo potrebné kúriť viac ako obvykle. Naopak, teplári dodali svojim odberateľom v priemere o 1,7 % tepla menej ako v predchádzajúcom roku. Preto sa domácnosti nemusia obávať nedoplatkov z titulu vysokej spotreby tepla,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.



Svetová meteorologická organizácia podľa zväzu potvrdila, že minulý rok bol najteplejším rokom v histórii meraní. Prvá polovica roka bola mimoriadne teplá a každý mesiac zaznamenal vyššie globálne teploty než ten istý mesiac predchádzajúceho roka, zdôraznili odborníci. Ostatné mesiace od júla do decembra sa podľa nich zaradili medzi druhé najteplejšie v histórii záznamov, hneď za rokom 2023.



Nedoplatkov by sa domácnosti nemali obávať ani z dôvodu nárastu cien tepla. Ceny tepla pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov boli aj vlani vládou zastropované. „Konečná výška preplatkov resp. nedoplatkov tak bude závisieť od nastavenia výšky zálohových platieb,“ skonštatoval Janiš.



„K stabilizácii cien tepla prispieva vo veľkej miere aj neustále zvyšovanie efektívnosti pri výrobe tepla a teplej vody v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT). Systémy CZT tak zabezpečujú efektívnu, ekologickú a spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody,“ uzavrel.