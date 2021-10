Teplári odmietli tvrdenia R. Sulíka, požadujú regulované ceny plynu

Bratislava 14. októbra (TASR) – Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) odmietol tvrdenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o tom, že niektoré teplárne si nezabezpečili včas a dostatočné množstvo plynu na vykurovaciu sezónu a môžu preto skrachovať. Zväz tvrdí, že teplárne iba dodržujú postup, ktorý im vyplýva z platných regulačných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a na zmiernenie vplyvu extrémne vysokých cien plynu navrhli, aby štát reguloval ceny plynu na vykurovanie centrálnym zásobovaním teplom (CZT) a znížil daň z pridanej hodnoty (DPH).



Sulík tento týždeň informoval, že pre pochybenia manažérov, ktorí si nezaistili dostatočné množstvo plynu, očakáva krach viacerých teplární. Zásobovanie teplom pre ich odberateľov by podľa ministra mal prevziať dodávateľ poslednej inštancie, ktorým by mala byť štátna spoločnosť MH Manažment. Tá v súčasnosti prevádzkuje šesť najväčších teplární na Slovensku.



„Teplárenské spoločnosti riadia zodpovední manažéri. Svedčí o tom bezpečná a cenovo dostupná dodávka tepla a ich doterajšie hospodárske výsledky. Dnes pre vysoké ceny plynu obmedzujú výrobu aj veľké priemyselné a výrobné podniky, kde vo vedení nesedia žiadni amatéri,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. S problémom vysokých cien energií sa podľa neho vyrovnáva celá Európa a extrémny nárast cien nemohli predpokladať ani najlepší analytici.



Výrobcovia tepla navrhli ako jedno z možných riešení na preklenutie súčasnej krízy, aby štát tak, ako reguluje ceny plynu pre domácnosti, tiež reguloval cenu plynu pre domácnosť, ktorá vstupuje do výroby tepla v systémoch CZT. Ako ďalšie riešenie navrhujú prijať opatrenie v podobe zníženej DPH na výrobu tepla z CZT a zmierniť tak dosahy na konečných spotrebiteľov.