Teplári požadujú nižšiu DPH na centrálne zásobovanie teplom

Bratislava 31. augusta (TASR) – Systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) sú ekologickejšie ako individuálne vykurovanie, no napriek tomu sú znevýhodnené platením takzvanej uhlíkovej dane prostredníctvom emisných povoleniek. Táto daň sa v nákladoch na teplo premieta sumou 84 eur za rok na jeden byt, upozornil v utorok Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Teplári preto žiadajú vládu o zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na teplo odoberané z CZT.



„Odberatelia tepla z CZT sa podieľajú na rade zákonných environmentálnych povinností, ktoré individuálne zdroje tepla nemajú. Zdroje tepla nad 20 megawattov (MW) v systémoch CZT sú dnes povinne v systéme obchodovania s uhlíkom, teda ich spotrebitelia platia uhlíkovú daň, čo je diskriminácia týchto spotrebiteľov,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.



SZVT odmieta, aby spotrebitelia tepla boli finančne trestaní za to, že odoberajú ekologické a nízkouhlíkové teplo zo systémov CZT. Šéf zväzu výrobcov tepla dodal, že cena tepla zo systémov CZT je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), a teda nehrozí zneužitie zníženia DPH. „Spotrebiteľ tepla reálne na svojej peňaženke pocíti zníženie DPH,“ zdôraznil Janiš.



Výrobcovia tepla navrhujú diskrimináciu odstrániť znížením DPH na teplo pre tých spotrebiteľov, ktorých teplo je zo zákona zaťažené „uhlíkovou daňou“. Odstránila by sa tým podľa nich aspoň čiastočne finančná diskriminácia tých, ktorí sa správajú ekologicky. Návrhy odborných riešení poslali zástupcovia SZVT aj ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS).



Výrobcovia tepla dodali, že sa už v súčasnosti podieľajú a sú pripravení sa aj naďalej podieľať na už prijatých záväzkoch Slovenska v environmentálnej oblasti v maximálnej možnej miere. Európska komisia predložila v súčasnosti legislatívny balík „Fit for 55“, ktorý, okrem iného, spôsobí aj ďalší rast cien uhlíka, a tým aj ceny elektriny a tepla. Aj preto teplári považujú navrhované riešenia odstránenia diskriminácie za akútne.