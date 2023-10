Teplári radia pri vykurovaní neprekrývať radiátory a neprekurovať byty

Bratislava 19. októbra (TASR) - Výmena dlhých závesov za kratšie, ktoré siahajú po parapetnú dosku, či krátke a intenzívne vetranie môžu pomôcť ušetriť náklady za vykurovanie domácností. Miestnosti tiež netreba prekurovať. Znížením teploty v byte o jeden stupeň Celzia možno dosiahnuť úsporu nákladov na teplo o šesť percent, upozornili na začiatku vykurovacej sezóny dodávatelia tepla oslovení TASR.



"Keďže radiátory odovzdávajú teplo sálaním a prúdením, odstránením prekážok môže do miestnosti preniknúť až o 25 % tepla viac," vysvetlil predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš. Dodávatelia tepla tiež upozorňujú, že prieniku tepla do miestnosti môže brániť aj nábytok. Odporúčajú preto neumiestňovať pred radiátor veľké pohovky či skrinky.



Energetickú úsporu tiež možno dosiahnuť odvzdušnením radiátorov. "Vzduch v rozvodoch môže zvýšiť náklady aj o 10 %," upozorňujú teplárenské spoločnosti združené v štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding (MHTH). Radia tiež miestnosti neprekúriť, v izbách stačí kúriť na 21 stupňov Celzia a v miestnostiach, kde sa spí, stačí 18 stupňov Celzia. Teplárenské spoločnosti tiež odporúčajú byt počas dňa temperovať a nevypínať radiátory pri odchode.



Spotrebu tepla v miestnosti dokáže znížiť aj správne vetranie. Dodávatelia tepla odporúčajú vetrať krátko a intenzívne pri uzavretom termostatickom ventile. Zároveň treba v domácnosti udržiavať aj správnu vlhkosť. Počas zimy je optimálna vlhkosť na úrovni 50 až 60 %. "Suchý vzduch pod 30 % spôsobuje zdravotné problémy dýchacích ciest, príliš vlhký vzduch podporuje tvorbu plesní," pripomínajú dodávatelia tepla zo spoločnosti MHTH. Ako dodali, pri teplote 21 stupňov Celzia a vlhkosti vzduchu 60 % možno ušetriť 12 % tepla.



Dodávatelia tepla odberateľom tiež radia skontrolovať okná, dvere či strechy a zistiť, či tade teplo neuniká. "Zateplenie domu, vrátane pivníc a striech a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy by malo byť samozrejmosťou," dodali. Pri monitorovaní a regulovaní teploty či vlhkosti v domácnosti môžu pomôcť aj smart riešenia, ktoré užívateľom poskytnú prehľad o tepelnej pohode v byte a môžu ich podľa teplárenských spoločností motivovať k šetreniu energií.