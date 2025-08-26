< sekcia Ekonomika
Teplári reagujú na aktuálne trendy, okrem tepla dodávajú aj chlad
Vývoj klimatických podmienok ukazuje, že s klesajúcou spotrebou tepla bude narastať potreba chladenia jednotlivých objektov.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Štátny MH Teplárenský holding (MHTH) je najväčším dodávateľom tepla najmä na účely vykurovania a prípravy teplej vody pre odberateľov na Slovensku. K tradičnej komodite, akou je teplo, sa v ostatnom období čoraz viac pridáva požiadavka na chladenie obytných priestorov. Na tento trend reagujú aj štátni teplári. Uviedla to Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie MHTH.
Priblížila, že pri nových bytových domoch sa inštalácia chladiaceho zariadenia stáva štandardom. Je prirodzené, že s dopytmi na zabezpečenie dodávky chladu sa investori a developeri obracajú prevažne na dodávateľa tepla, ktorý zabezpečuje vykurovanie bytového domu v zimnom období a prípravu teplej vody počas celého roka.
„Na rozdiel od výroby a dodávky tepla prostredníctvom účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), výroba a dodávka chladu sa rieši priamo v objekte spotreby, teda v bytovom dome. Výrobu chladu je možné realizovať viacerými druhmi zariadení, ako napríklad kompresorové chladiace zariadenia alebo tepelné čerpadlá. Špecifickým zdrojom chladu využívajúcim na výrobu chladu teplo je absorpčné chladiace zariadenie,“ vysvetlil obchodný riaditeľ MHTH Marek Chrastina.
Vývoj klimatických podmienok ukazuje, že s klesajúcou spotrebou tepla bude narastať potreba chladenia jednotlivých objektov. „MHTH už v súčasnosti realizuje dodávky chladu pre svojich odberateľov, predovšetkým v nových bytových domoch, ale aj v iných sektoroch. Výroba a dodávka chladu je príležitosťou na rozšírenie portfólia služieb a novej komodity pre zabezpečenie tepelného komfortu a pohodlia svojich odberateľov počas celého roka,“ doplnil Chrastina.
Medzi prvých odberateľov chladu patrí Dom športu v Bratislave, ako aj bytové komplexy Metropolis, Zwirn 3 a Čerešne 4 v hlavnom meste. Počas roka 2025 sa dodávka chladu pre športovú halu a viac ako 5000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov rozšíri o ďalšie byty a apartmány. Celkovo tak pôjde o viac ako 500 chladených domácností, pričom inštalovaný chladiaci výkon strojovní MHTH stúpne na 1500 kilowattov.
MHTH v jednom z projektov zavádza unikátnu technológiu - kombináciu odovzdávacích staníc tepla napojených na systém diaľkového vykurovania a tepelných čerpadiel. Tento systém vhodne integruje obnoviteľné zdroje energie (OZE) do existujúceho systému CZT, čím prispieva k efektívnejšej prevádzke a znižovaniu uhlíkovej stopy zároveň.
MHTH vznikol 1. mája 2022 prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Spoločnosť vyrába ročne 2600 gigawatthodiny (GWh) tepla a 650 GWh elektriny.
