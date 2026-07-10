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Teplári sa počas leta pripravujú na ďalšiu vykurovaciu sezónu
Letné mesiace sú vyhradené na plánované odstávky, revízie, opravy a modernizáciu zariadení, ktoré počas zimnej prevádzky nie je možné realizovať.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Hoci vykurovacia sezóna sa skončila, pre teplárov sa začína jedno z najnáročnejších období roka. Letné mesiace sú vyhradené na plánované odstávky, revízie, opravy a modernizáciu zariadení, ktoré počas zimnej prevádzky nie je možné realizovať. Zároveň je to obdobie, keď sa môžu naplno rozbehnúť plánované investičné akcie a zrealizovať ich technické zhodnotenie, keďže je možná odstávka kľúčových uzlov výroby. Cieľom všetkých prác je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku tepla a teplej vody počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Uviedla to Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie MH Teplárenský holding (MH TH).
Poznamenala, že v teplárenstve sú dávno preč časy dvojtýždňových odstávok dodávky teplej vody počas leta. V súčasnosti dokážu pravidelnú údržbu a odstraňovanie netesností urobiť tak, aby boli obyvatelia miest bez teplej vody len nevyhnutne potrebnú dobu, zvyčajne len pár dní.
Upozornila, že rozsah letných prác je veľmi široký. V závode MH TH Bratislava je počas plánovanej odstávky paroplynového cyklu dodávka tepla zabezpečená prostredníctvom spoločností OLO, Slovnaft a nového parného plynového kotla PK3. Vďaka tomu bude aj počas údržby zachovaná spoľahlivá dodávka teplej vody pre domácnosti. Aktuálne sa realizujú opravy turbíny, výmena armatúr, ale aj odstraňovanie netesností na rozvodoch, aby sa predišlo úniku teplej vody.
Najintenzívnejšie rekonštrukcie horúcovodnej siete a odstraňovanie netesností sa však realizujú v Martine. Okrem toho sa vykonáva napríklad čistenie kotlov a spaľovacích komôr, revízie ventilátorov a elektrofiltra, tlakové skúšky kotlov, regenerácia pieskových filtrov, opravy potrubí a distribučných sietí, údržba šácht, rekonštrukcia zariadení na spracovanie biomasy, kontroly elektrických rozvodní či revízie čerpadiel, ventilov a odkalísk.
V závode MH TH Zvolen sa zamerali na údržbu palivového hospodárstva a roštov na kotloch PK1 a PK2, na ktorých sa uskutočňuje zvyšovanie technických parametrov pre prípravu kombinovanej výroby elektriny a tepla. V Žiline zasa na údržbu technologických zariadení a integráciu softvéru a hardvéru kogeneračných zariadení.
V závode MH TH Trnava vykonávali odborné tímy pravidelnú údržbu technologických zariadení, odstraňovali netesnosti a pripravovali sústavu na ďalšiu prevádzku, najmä počas pravidelnej letnej odstávky Elektrárne Bohunice, pričom dodávka teplej vody pre odberateľov bola zabezpečená prostredníctvom záložného zdroja.
Závod MH TH Košice pracuje na údržbe kogeneračných jednotiek, robí individuálne skúšky tesnosti primárnych rozvodov, plánované sú aj opravy poruchových miest a zistených netesností, revízie či odborné prehliadky výmenníkových staníc, a to všetko v rámci prípravy na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu, ktorej začiatok sa očakáva približne o necelých 50 dní.
„Práve letné obdobie nám umožňuje vykonať práce, ktoré by počas vykurovacej sezóny nebolo možné realizovať bez obmedzenia dodávok. Každá revízia, oprava či modernizácia prispieva k tomu, aby boli naše zariadenia pripravené na spoľahlivú prevádzku počas zimy a aby naši zákazníci mali zabezpečený komfort aj v najchladnejších mesiacoch roka. Letná údržba je preto jednou z najdôležitejších etáp celého ročného cyklu prevádzky tepelných zariadení,“ dodal Tomáš Filípek, ktorý od 1. júla 2026 pôsobí ako výrobný riaditeľ spoločnosti MH TH.
Poznamenala, že v teplárenstve sú dávno preč časy dvojtýždňových odstávok dodávky teplej vody počas leta. V súčasnosti dokážu pravidelnú údržbu a odstraňovanie netesností urobiť tak, aby boli obyvatelia miest bez teplej vody len nevyhnutne potrebnú dobu, zvyčajne len pár dní.
Upozornila, že rozsah letných prác je veľmi široký. V závode MH TH Bratislava je počas plánovanej odstávky paroplynového cyklu dodávka tepla zabezpečená prostredníctvom spoločností OLO, Slovnaft a nového parného plynového kotla PK3. Vďaka tomu bude aj počas údržby zachovaná spoľahlivá dodávka teplej vody pre domácnosti. Aktuálne sa realizujú opravy turbíny, výmena armatúr, ale aj odstraňovanie netesností na rozvodoch, aby sa predišlo úniku teplej vody.
Najintenzívnejšie rekonštrukcie horúcovodnej siete a odstraňovanie netesností sa však realizujú v Martine. Okrem toho sa vykonáva napríklad čistenie kotlov a spaľovacích komôr, revízie ventilátorov a elektrofiltra, tlakové skúšky kotlov, regenerácia pieskových filtrov, opravy potrubí a distribučných sietí, údržba šácht, rekonštrukcia zariadení na spracovanie biomasy, kontroly elektrických rozvodní či revízie čerpadiel, ventilov a odkalísk.
V závode MH TH Zvolen sa zamerali na údržbu palivového hospodárstva a roštov na kotloch PK1 a PK2, na ktorých sa uskutočňuje zvyšovanie technických parametrov pre prípravu kombinovanej výroby elektriny a tepla. V Žiline zasa na údržbu technologických zariadení a integráciu softvéru a hardvéru kogeneračných zariadení.
V závode MH TH Trnava vykonávali odborné tímy pravidelnú údržbu technologických zariadení, odstraňovali netesnosti a pripravovali sústavu na ďalšiu prevádzku, najmä počas pravidelnej letnej odstávky Elektrárne Bohunice, pričom dodávka teplej vody pre odberateľov bola zabezpečená prostredníctvom záložného zdroja.
Závod MH TH Košice pracuje na údržbe kogeneračných jednotiek, robí individuálne skúšky tesnosti primárnych rozvodov, plánované sú aj opravy poruchových miest a zistených netesností, revízie či odborné prehliadky výmenníkových staníc, a to všetko v rámci prípravy na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu, ktorej začiatok sa očakáva približne o necelých 50 dní.
„Práve letné obdobie nám umožňuje vykonať práce, ktoré by počas vykurovacej sezóny nebolo možné realizovať bez obmedzenia dodávok. Každá revízia, oprava či modernizácia prispieva k tomu, aby boli naše zariadenia pripravené na spoľahlivú prevádzku počas zimy a aby naši zákazníci mali zabezpečený komfort aj v najchladnejších mesiacoch roka. Letná údržba je preto jednou z najdôležitejších etáp celého ročného cyklu prevádzky tepelných zariadení,“ dodal Tomáš Filípek, ktorý od 1. júla 2026 pôsobí ako výrobný riaditeľ spoločnosti MH TH.