Teplári: Šetriť náklady na vykurovanie sa dá aj počas Vianoc

Bratislava 24. decembra (TASR) – Používanie termostatických ventilov, nezakrývanie radiátorov, utesnenie okien a dverí či krátke, ale intenzívne vetranie - to sú iba niektoré z možností, ako aj, ale nielen na Vianoce ušetriť náklady na energie. Informoval o tom Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).



Jedným z najjednoduchších riešení je podľa zväzu neprekurovať miestnosti, v ktorých sa spí, na zbytočne vysokú teplotu. Zvýšenie teploty o jeden stupeň Celzia totiž zvýši náklady na vykurovanie až o šesť percent. Efektívnym riešením regulácie tepla je inštalácia termostatu, ktorý umožní nastaviť teplotu pre rôzne časti dňa. Pokiaľ majiteľ domu či bytu odchádza na dlhší čas, nemal by úplne vypínať kúrenie. Vykúriť miestnosť na normálnu teplotu po celodennom odstavení kúrenia je totiž omnoho nákladnejšie.



Dôležité je podľa teplárov aj efektívne vetranie. "Vetrajte krátko a často. Energeticky najefektívnejšie je vetranie v krátkych časových intervaloch, tzn. vetrajte aspoň trikrát denne po dobu päť minút, a to otvorením okien dokorán v protiľahlých miestnostiach. Vyhnite sa vyklápaniu okien, pretože tak plytváte energiou a ochladzujete steny," upozornil zväz. Vetrať by sa malo bezprostredne po sprchovaní či kúpaní a varení a počas vetrania je vhodné uzavrieť termostatické ventily.



Ušetriť sa dá aj na správnom využívaní teplej vody. Lacnejšie vychádza sprchovanie ako kúpeľ vo vani plnej vody. Samozrejmosťou je oprava kvapkajúcich vodovodných batérií alebo zastavenie tečúcej vody, keď ju nepotrebujeme, napríklad pri umývaní zubov alebo vlasov. Pomôže aj optimálne využitie práčky, ktorá by mala byť naplnená aspoň spolovice.