Teplári sú na odber tepla cez vianočné sviatky pripravení

Bratislava 17. decembra (TASR) - Vianočné sviatky trávi väčšina rodín doma. O to, aby si ich odberatelia mohli vychutnať v teple a bez starostí, sa postarajú teplári, ktorí sú na zvýšený dopyt po teple a teplej vode pripravení. Aj tento rok sa o plynulú prevádzku počas sviatkov bude nepretržite starať takmer 400 odborníkov. Informoval o tom predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš.



Moderné systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) sú podľa neho vybavené riadiacimi technológiami, ktoré umožňujú monitorovanie dodávok tepla v reálnom čase. V prípade poruchy dispečeri rýchlo identifikujú problém a zareagujú skôr, než by ho spotrebiteľ pocítil.



"Domácnosti napojené na CZT si môžu byť isté stabilitou a spoľahlivosťou dodávok tepla. V prípade poruchy sa o riešenie postarajú naši odborníci. Spotrebitelia sa tak môžu plne venovať prípravám na sviatky. Naopak, v prípade individuálnych kotolní si spotrebitelia musia zabezpečiť servis sami," spresnil Janiš.



Dodal, že diaľkové vykurovanie alebo tiež systém CZT je spôsob zásobovania teplom a chladom z centrálneho zdroja výroby energie do viacerých odberných miest (budov) naraz prostredníctvom sústavy rozvodov tepla alebo chladu. Ide o ekologický spôsob zabezpečenia udržateľnej, bezpečnej a cenovo dostupnej tepelnej energie.