Teplári: Vysoké nedoplatky za vykurovanie v tomto roku nehrozia

Bratislava 30. apríla (TASR) - Spotrebu tepla na vykurovanie ovplyvnilo najmä nezvykle teplé počasie, keď bol vlaňajší rok druhý najteplejší od roku 1931. Počas roka 2023 sa tak kúrilo menej ako obvykle, preto sa domácnosti nemusia obávať nedoplatkov z titulu vysokej spotreby, uviedol v utorok Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Správcovia bytov musia do konca mája doručiť vlastníkom ročné vyúčtovanie, ktorého súčasťou sú aj náklady na vykurovanie.



I keď bola zima 2023 dlhá, kúrilo sa takmer až do konca mája, z pohľadu teplôt bola štvrtá najteplejšia a jeseň bola najteplejšia od roku 1931. Vykurovacia sezóna sa tak podľa výrobcov tepla vo väčšine miest začala pomerne neskoro, až koncom októbra, a aj to prerušovane, keďže teploty aj na začiatku novembra boli pomerne vysoké.



"Výška preplatku alebo nedoplatku bude v aktuálnom vyúčtovaní ešte viac závislá od nastavenia výšky zálohových platieb ako v uplynulých rokoch," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Zálohový predpis na rok 2023 sa totiž niektorým odberateľom mohol viackrát meniť. Jednak v dôsledku nárastu cien energií, ako aj z titulu nových pravidiel pre rozpočítanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu, ktoré zaviedla vyhláška platná od 1. januára minulého roka.



Tá priniesla viaceré zmeny, okrem iných aj zavedenie takzvaného "kontrolného mechanizmu", ktorý má zaistiť spravodlivejšie rozdelenie nákladov. V praxi by sa tak mal podľa SZVT vyriešiť napríklad problém s bytmi, ktoré sú po väčšinu roka neobývané. Taký byt doteraz platil za teplo extrémne málo, po novom zaplatí jeho majiteľ približne dvojnásobok za predpokladu rovnakej spotreby domu a bytu.



Za samotné rozúčtovanie vyfakturovaných nákladov na jednotlivé domácnosti zodpovedá správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytových priestorov. Riadia sa pritom vyhláškou, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. "V prípade nejasností alebo reklamácie vyúčtovania tepla sa spotrebiteľ musí obrátiť na správcu alebo spoločenstvo vlastníkov bytových priestorov, nie na dodávateľa tepla," upozornil SZVT.