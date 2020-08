Teplári žiadajú vládu o pomoc spotrebiteľom centrálneho vykurovania

Bratislava 24. augusta (TASR) – Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) chce od súčasnej vlády, aby pomohla podľa neho diskriminovaným spotrebiteľom napojeným na systémy centrálneho zásobovania teplom. Tí platia v cene tepla napríklad za emisné povolenky či zvýšené náklady za investície do zelených energií vynútené štátom. SZVT navrhuje zavedenie nižšej dane z pridanej hodnoty na teplo z centrálneho zásobovania alebo štátnu podporu vynútených investícií.



Systémy diaľkového zásobovania teplom a chladom majú podľa SZVT nezastupiteľnú úlohu pri napĺňaní cieľov klimatickej dohody. "SZVT sa prikláňa k návrhom a opatreniam uvedeným v nízkouhlíkovej stratégii Slovenska, v národnom programe znižovania emisií a hlavne návrhom a opatreniam uvedeným v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne SR z roku 2019, ktorý vznikol na základe zimného energetického balíka EÚ," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.



Štát podľa teplárov nariadil výrobcom tepla viaceré povinnosti, no tieto záväzky sa však týkajú iba systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), na ktoré je na Slovensku napojených približne 1,8 milióna ľudí. "Preto SZVT žiada štát, aby túto dnešnú diskrimináciu spotrebiteľa tepla zo systémov CZT aspoň zmiernil napríklad nižšou DPH na teplo z CZT tak, ako je to aj v zahraničí, a do budúcna nastavil pravidlá podpory na investície predpísané smernicami a nariadeniami EÚ tak, aby tieto vynútené investície neboli prenesené opäť na plecia spotrebiteľa," uviedol zväz.



Peniaze na podporu by podľa SZVT mohlo Slovensko získať napríklad z eurofondov, z Inovačného, Modernizačného a Environmentálneho fondu či z plánu obnovy EÚ.