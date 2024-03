Teplárne v Zlatých Moravciach začali s výmenou tepelných rozvodov

Zlaté Moravce 7. marca (TASR) - Spoločnosť Teplárne ZM odštartovala projekt modernizácie tepelných rozvodov v Zlatých Moravciach. Výška investície dosiahne 9,6 milióna eur, 85 percent nákladov pokryje dotácia z modernizačného fondu. Zvyšnú sumu uhradia teplárne. Podľa primátora Dušana Husára je investícia najväčšou v meste za posledných 20 rokov.



Teplárne vymenia do konca roka 2026 tepelné rozvody vo vyše 2600 bytových jednotkách. Výkopové práce sa začnú v máji. "Zrealizujeme zhruba štyri a pol kilometra výkopových prác, pod zem umiestnime približne 12,5 kilometra tepelných rozvodov," povedal konateľ teplární René Vereský.



Inštalácia nových rozvodov by sa mala uskutočniť na etapy mimo vykurovacieho obdobia, prvá by mala byť realizovaná v mesiacoch jún až august. Obyvatelia sa v tomto období musia pripraviť na letné dočasné odstávky teplej vody, upozornil primátor.



Výmenu tepelných rozvodov v Zlatých Moravciach si vyžiadal ich technický stav. Podľa slov Vereského najmladšie rozvody v meste majú 20 rokov, mnohé sú však už 50-ročné. "Všetky sú už v podstate po svojej životnosti. Vtedajšie technológie ani zďaleka nekonkurujú najnovším, ktoré budeme aplikovať. Ich výmenou chceme zamedziť pravidelným poruchám na tepelných rozvodoch, ku ktorým už dochádzalo a v budúcnosti by sa to len zhoršovalo," povedal.



Výmena teplovodov sa začala výrubom drevín, ktoré sa nachádzajú na líniovej stavbe rozvodov. Primátor potvrdil, že 51 vyrúbaných drevín nahradí stovka nových stromov.