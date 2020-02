Teplé počasie stlačilo ceny plynu na historicky nízke úrovne

Viedeň 7. februára (TASR) - Ceny plynu sú na historicky nízkych úrovniach, čo má negatívny vplyv na zisky energetických koncernov. Dôvodom je teplé počasie. Výkonný riaditeľ rakúskej spoločnosti OMV Rainer Seele si zavtipkoval, že by teraz potreboval extrémne chladné počasie, aby podporilo zisky jeho firmy.



"Aby som povedal pravdu, keby som mal jedno želanie, prial by som si fujavicu, aby podporila ceny plynu," povedal vo štvrtok (6. 2.) Seele v rozhovore pre CNBC.



Jeho vyjadrenie prichádza krátko po tom, ako ropné a plynárenské koncerny priznali, že nízke ceny komodít stlačili ich zisky v posledných troch mesiacoch vlaňajška, čo je trend v celom odvetví.



Zemný plyn sa v piatok predpoludním obchodoval po 1,86 USD (1,69 eura) za 1 milión britských termálnych jednotiek (MMBtu), čo bolo približne o 0,1 % viac ako vo štvrtok večer. Na porovnanie, cena plynu je takmer o 30 % nižšie v porovnaní s jej úrovňou pred rokom a o 15 % nižšie v porovnaní so začiatkom roka 2020.



Vo štvrtok uzavrela referenčná spotová cena plynu (JKM) v Ázii druhý deň po sebe na historickom minime, vyplýva to z údajov S&P Global Platts. Agentúra uviedla, že spotová cena JKM od začiatku roka prudko padla pre vysoké globálne zásoby, neobvykle teplú zimu v severnej Ázii a pokračujúce zvyšovanie ponuky.



Ceny zemného plynu aktuálne stláčajú aj obavy z dôsledkov rýchleho šírenia koronavírusu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu (LNG) na svete. Čínska China National Offshore Oil Corp (CNOOC) oznámila, že z dôvodu vyššej sily vo štvrtok pozastavila kontrakty s prinajmenšom tromi dodávateľmi, uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje.



"Nákaza koronavírusu fundamentálne nemení smerovanie trhu s LNG. Ten bol slabý aj predtým a ide svojím smerom," uviedol šéf analýz v oblasti elektriny a plynu S&P Global Platts Ira Joseph.



(1 EUR = 1,1003 USD)