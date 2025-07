Teplo v Európe môže z rastu ekonomiky skresať 0,5 percentuálneho bodu

Berlín 2. júla (TASR) - Najnovšia vlna horúčav v Európe môže z tohtoročného rastu ekonomiky na kontinente skresať približne pol percentuálneho bodu. Uviedla to v najnovšej štúdii Allianz Research. Informovala o tom agentúra Reuters.



V rámci Európy sa straty na ekonomike v dôsledku horúčav pohybujú od 0,1 po 1,4 percentuálneho bodu. V najmenšej miere horúčavy spomalia tempo rastu hospodárstva v Nemecku a v najväčšej v Španielsku, kde sú teploty v priemere o 10 stupňov Celzia vyššie.



Zmena klímy vo svete zvyšuje frekvenciu aj intenzitu vĺn horúčav, sucha a lesných požiarov, čo má pre ekonomiky ďalekosiahle dôsledky. Celosvetovo by vlny horúčav mali podľa Allianz Research skresať z tohtoročného rastu ekonomiky 0,6 percentuálneho bodu.



Okrem Španielska by straty na predpokladanom tohtoročnom raste ekonomiky na úrovni okolo 1 % mohli zaznamenať aj Grécko, Taliansko a mimo Európy Čína. V prípade Francúzska Allianz Research predpokladá, že horúčavy skrešú z rastu ekonomiky približne 0,3 percentuálneho bodu a pri USA odhaduje, že to bude 0,6 percentuálneho bodu.



Extrémne teploty znižujú aj produktivitu práce. Medzinárodná organizácia práce (ILO) odhaduje, že stres v dôsledku horúčav zníži celkový potenciálny pracovný čas vo svete do roku 2030 o 2,2 %. Podľa Allianz Research sa však straty na produktivite v dôsledku horúčav dajú zmierniť. V tejto súvislosti prieskum poukázal na potrebu štrukturálnych opatrení na prípravu miest a prispôsobenie pracovísk.